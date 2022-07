ÖHV-Veit: Zinsanstieg erfordert Maßnahmenbündel für Tourismusregionen

Österreich mit seinem hohen Tourismusanteil muss seine Wirtschaft besser gegen den Zinsanstieg wappnen als andere Länder.

Wien (OTS) - Vom Regen in die Traufe, von der Pandemie ungebremst in ein von Kriegswirren getriebenes Kostendebakel heißt es derzeit für die Wirtschaft. In der Hotellerie – die von den Covid-Lockdowns am stärksten getroffene Branche – heißt das massiv steigende Kosten auf praktisch allen größeren Kostenpositionen, seien es Löhne und Gehälter, Wareneinsatz – in erster Linie Nahrungsmittel und Getränke – Investitionen und Energie. Dazu kommt jetzt noch der Zinsanstieg: „Unternehmen mit hohen Außenständen werden jetzt mit einem weiteren Kostenanstieg konfrontiert“, verweist Walter Veit, Präsident der Österreichischen Hoteliervereinigung, auf die sich zuspitzende Lage.

Tourismusregionen müssen sich wappnen

Österreich mit seinem hohen Anteil an touristischer Wirtschaftsleistung müsse sich für die Herausforderungen besser wappnen als andere Länder, so Veit. Denn für Unternehmen, die so viel und so häufig investieren wie Hotels, sei das eine spezielle Herausforderung: „Ja, wir hatten früher deutlich höhere Zinsen“, räumt der Branchensprecher ein, „aber mit einem Bruchteil der Schulden von heute, mit Hochkonjunktur und stetig steigender Nachfrage. Davon sind wir heute weit entfernt.“ Tourismusregionen drohe der wirtschaftliche Rückwärtsgang.

ÖHV-Präsident schlägt ganzes Maßnahmenbündel vor

Als Gegenreaktion wünscht sich Veit, dass die Frist für die Rückzahlung von Überbrückungskrediten gestreckt wird. Die von der ÖHT angebotenen günstigen ERP-Kredite mit mehrjähriger Laufzeit sollen als effektives Instrument zum Erhalt der Liquidität regionaler Leitbetriebe ausgebaut werden. Weitere Maßnahmen wie die Umsetzung des Gentiloni-Vorschlags, fiktive Eigenkapitalzinsen einzuführen und vor allem, wie im Regierungsprogramm festgehalten, die Abschreibungsdauer zu verkürzen, würden laut Veit nicht nur Branchenkolleg:innen, sondern auch Bürgermeister:innen in den Tourismusregionen, gewerbliche Auftragnehmer:innen und natürlich auch die Banken begrüßen: „Der Tourismus ist so breit aufgestellt und so tief in den Regionen verankert, dass all diese Maßnahmen der ganzen Region helfen“, erinnert Veit an die zahlreichen Arbeitsplätze, die der Tourismus sichert, Fälligkeiten bei Banken und daran, dass 80% der Investitionen der Hotellerie an Auftragnehmer im Umkreis von 90 km gehen.



Einen aktuellen Politikbrief zum Thema Finanzen finden Sie hier, ein druckfähiges Bild von Walter Veit finden Sie hier zum Download, © ÖHV/Lechner



Weitere Pressemeldungen der ÖHV und Bildmaterial unter www.oehv.at/presse

Rückfragen & Kontakt:

Oliver Schenk, MA

Public Affairs

T: +43 1 533 09 52 24

oliver.schenk @ oehv.at

www.oehv.at