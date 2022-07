Das UEFA-EURO-Viertelfinale Österreich – Deutschland live im ORF

Am 21. Juli ab 18.00 Uhr in ORF 1, Anpfiff um 21.00 Uhr, Rapid – Lechia Gdansk zur Einstimmung ab 18.45 Uhr

Wien (OTS) - Das Frauen-Fußball-Match des Jahres aus heimischer Sicht: Bei der UEFA EURO der Frauen trifft Österreich am Donnerstag, dem 21. Juli 2022, ab 21.00 Uhr in London im Brentford Community Stadium auf Deutschland – mit acht EM-Titeln die unangefochtene Nummer eins. ORF 1 bietet dazu ein rund fünfstündiges Fußball-Paket, das bereits um 18.00 Uhr mit einer weiteren Ausgabe von „Heimspiel – Europa am Ball“ startet und ab 18.45 Uhr, quasi zur Einstimmung, das Conference-League-Quali-Spiel von Rapid gegen Lechia Gdańsk aus Polen überträgt.

Davor stehen ab 18.10 Uhr und in der Pause des Rapid-Spiels aktuelle Berichte aus London auf dem Programm. Aus dem EM-Studio melden sich Alina Zellhofer, Nina Burger und Elisabeth Tieber. Kommentatorin ist Anna-Theresa Lallitsch, an ihrer Seite Nadine Prohaska. ORF SPORT + zeigt zusätzlich ab 20.15 Uhr das Aufwärmen beider Teams im Stadion von Brentford.

Die UEFA Frauen EURO England 2022 steht noch bis 31. Juli auf dem Live-Programm von ORF 1: Erstmals wird ein Fußballturnier der Frauen mit allen Spielen (mit Ausnahme der Parallelspiele am Ende der Gruppenphase) komplett und live in ORF 1 ausgestrahlt.

Zum Fußball-Event des Sommers schnüren sport.ORF.at, die ORF-TVthek und ein ORF-Fußball-Special ein via Web und Apps verfügbares, multimediales Package, das alle Fußballbegeisterten stets auf dem Laufenden hält. Auch via Ö3 sind Fußballfans stets aktuell informiert.

Alle Details sind unter presse.ORF.at abrufbar.

