Landesstatistik Wien startet monatliches Wiener Bevölkerungsmonitoring

Wien (OTS) - Wien ist eine der lebenswertesten Städte der Welt – und eine der vielfältigsten und am stärksten wachsenden Metropolen in Europa. Ereignisse wie zuletzt die Corona-Pandemie oder die Zuwanderung von Geflüchteten aus der Ukraine seit Februar 2022 zeigen, wie wichtig ein aktueller Überblick über die Bevölkerungsentwicklung ist. Aus diesem Grund bietet die Landesstatistik Wien (MA 23) seit kurzem die wichtigsten vorläufigen Kennzahlen monatlich online an: Geburten, Sterbefälle und Wanderungsbilanzen nach Geburtsländern.

In den vergangenen zwei Jahrzehnten ist Wien rasant gewachsen; die Stadt war und ist nach der EU-Osterweiterung ein Anziehungspunkt für viele Menschen aus den Nachbarländern, aber auch ein „sicherer Hafen“ für Geflüchtete aus Krisenregionen. Zu Beginn des Jahres 2022 waren 38 % der Wiener Bevölkerung nicht in Österreich geboren. Die hervorragende Infrastruktur – Stichwort Wohnbau, Kinderbetreuung, Gesundheitsversorgung, öffentlicher Verkehr – und städtische Investitionen sind ein Schlüssel für die erfolgreiche Bewältigung dieses starken Bevölkerungswachstums: Die Wiener Lebensqualität rangiert weiterhin an der weltweiten Spitze und die Attraktivität der Stadt als Wirtschaftsstandort und Lebensmittelpunkt bleibt ungebrochen hoch.





Aktuelle Monatsdaten der Bevölkerungsentwicklung auf neuer Webseite

Die Bevölkerung der Stadt wächst weiter – zuletzt aufgrund des Ukraine-Kriegs wieder stärker – und soll in den nächsten Jahren die Zwei-Millionen-Grenze überschreiten. Wie sich die Bevölkerung Wiens aktuell entwickelt, zeigt eine neue Webseite auf www.wien1x1.at anhand vorläufiger monatlicher Daten mit übersichtlichen Grafiken und Tabellen: Neben der Gesamtentwicklung finden Sie die Zahl der Geburten und Todesfälle sowie die Wanderungsbilanz nach Geburtsländern. Die Daten zur Gesamtentwicklung liegen immer für den unmittelbaren Vormonat vor; die weiteren Daten (Geburten, Sterbefälle, Wanderungsbilanzen) werden mit zwei Monaten Verzögerung veröffentlicht.





Hanke: Wien steht für Digitalisierung und Transparenz

„Im Regierungsübereinkommen bekennt sich die Wiener Fortschrittskoalition zu Digitalisierung und Transparenz: Wir wollen Informationen proaktiv und für alle zugänglich zur Verfügung stellen. Mit der Veröffentlichung der monatlichen Bevölkerungsentwicklung setzen wir einen weiteren Schritt, um unseren Vorsprung als transparenteste Gemeinde Österreichs auszubauen“, erklärt Finanz- und Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke.

Wien wurde 2022 zum 3. Mal nach 2017 und 2019 zur transparentesten Stadt Österreichs gekürt. Das geht aus dem „Index Transparente Gemeinde“ von Transparency International Austria hervor, das die 80 einwohnerstärksten Städte und Gemeinden Österreichs vergleicht.





Aktuelle Bevölkerungsentwicklung in Wien: Jänner bis Mai 2022 (Mittelwert 2017–2021), vorläufige Daten:

Geburten 7.441 (7.997)

Sterbefälle 7.585 (7.396)

Wanderungsbilanz 27.669 (3.245)

Bevölkerungswachstum gesamt 27.525 (3.846)





Link zum Wiener Bevölkerungsmonitoring:

https://wien1x1.at/bevoelkerungsmonitoring/







