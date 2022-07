Live-Übertragung des ORF Vorarlberg: Festspielmagazin 2022

22. Juli 2022 um 18.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - ORF-Vorarlberg-Moderatorin Martina Köberle spricht mit der Intendantin der Bregenzer Festspiele Elisabeth Sobotka über die Hauptproduktionen des diesjährigen Sommerfestivals: Am See ist erstmals die Puccini-Oper „Madame Butterfly“ in der Inszenierung von Andreas Homoki zu sehen und im Haus erlebt die selten gespielte Oper „Sibirien“ von Umberto Giordano ihre Premiere.

Hinter die Kulissen oder besser hinter die aufwendige Bühnentechnik des Spiels auf dem See lädt der technische Direktor der Bregenzer Festspiele, Wolfgang Urstadt.

Ein wichtiger Kooperationspartner der Festspiele für das Opernatelier und Konzerte ist das Kunsthaus Bregenz, das 2022 sein 25-Jahr-Jubiläum feiert. Kunsthaus-Direktor Thomas D. Trummer blickt zurück auf die wichtigsten Ausstellungen der letzten Jahre. Dazu zeigt der ORF Vorarlberg Bilder zur aktuellen Ausstellung des amerikanischen Künstlers Jordan Wolfson und wirft einen Blick in die Zukunft des international renommierten Kunsthauses.

Die Live-Übertragung des ORF Vorarlberg „Festspielmagazin 2022“ ist am Freitag, dem 22. Juli 2022, um 18.30 Uhr in ORF 2 zu sehen.

Redaktion: Jasmin Ölz

Moderation: Martina Köberle

Regie: Joachim Mark

Gesamtleitung: Markus Klement

Rückfragen & Kontakt:

Christine Moll

Presse- & Öffentlichkeitsarbeit | Events

Landesdirektion Vorarlberg | D-V

+43 5572 301-22228

christine.moll @ orf.at

vorarlberg.ORF.at