Stocker: Amesbauer diffamiert unter Ausnützung der Immunität

ÖVP-Sicherheitssprecher: Trotz umfassender Anfragebeantwortung streut FPÖ wider besseren Wissens Fake News

Wien (OTS) - „Dass die FPÖ einmal mehr wider besseren Wissens Fake News streut, beweist nun endgültig, dass sie als Partei in ihrer parlamentarischen Arbeit nicht mehr ernst zu nehmen sind“, zeigt sich ÖVP-Sicherheitssprecher Christian Stocker ob der dreisten Diffamierungen von FPÖ-Abgeordneten Hannes Amesbauer unter Ausnützung der parlamentarischen Immunität fassungslos. Der in Rede stehende Vorfall wurde bereits in mehreren parlamentarischen Anfragen umfassend beantwortet. Die rare Anwesenheit der Freiheitlichen im Parlament könnte womöglich der Grund sein, warum die FPÖ die Fakten nicht kenne. „Amesbauer wäre gut beraten, sich vorher zu informieren anstatt mit Fake News um sich zu schmeißen“, so Stocker.

Der Schaden am Dienstwagen betrug 500,- Euro und jener am geparkten PKW wurde im Rahmen der bestehenden KFZ Versicherung – alle Fahrzeuge der Polizei sind seit vielen Jahren Leasingfahrzeuge – abgewickelt. „Die Sicherheitsdoktrin der FPÖ besteht aus Verbreiten von Unwahrheiten – nicht mehr und nicht weniger“, sagt Christian Stocker abschließend. (Schluss)





