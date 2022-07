„Bewusst gesund“: Reizdarmsyndrom – Diät gibt Hoffnung

Reizdarmsyndrom – Diät gibt Hoffnung

Unter einem Reizdarmsyndrom versteht man im allgemeinen Beschwerden des Verdauungstrakts, denen keine feststellbare krankhafte Organveränderung zugrunde liegt. Die Krankheit ist damit schwer zu diagnostizieren und Betroffene haben meist einen sehr hohen Leidensdruck. Symptome wie Bauchschmerzen, Blähungen, Verstopfung oder auch Durchfall plagen die meisten. Lebensbedrohlich ist die Erkrankung nicht, jedoch ist die Lebensqualität häufig stark eingeschränkt und 60 Prozent der Betroffenen leiden zusätzlich an einer Depression. Eine spezielle Ernährungsform, die „Low Fodmap Diät“, soll Leidgeplagten helfen, ihre Beschwerden in den Griff zu bekommen. Gestaltung: Vroni Brix

„Bewusst gesund“-Tipp: EKG-EEG

Das Elektrokardiogramm, kurz EKG, misst die elektrischen Abläufe der Herzaktionen. Der Herzschlag wird durch einen elektrischen Impuls ausgelöst und breitet sich dann über das sogenannte Reizleitungssystem entlang des Herzmuskels aus. Dieser schwache elektrische Strom gibt Aufschluss über Rhythmusstörungen, Durchblutungsstörungen oder einen Herzinfarkt. Das Elektroenzephalogramm, EEG, misst ebenfalls elektrische Ströme, allerdings die der Gehirnrinde. Eingesetzt wird das EEG zur Diagnostik von neurologischen Erkrankungen, insbesondere der Epilepsie, Entzündungen des Gehirns oder der Schlafkrankheit.

Sexuelle Gesundheit: Was will ich?

Der Sommer ist die Zeit, um aus dem Alltagstrott auszusteigen. Da fällt es leicht, die eigenen Bedürfnisse zu spüren und diese auch auszudrücken. Bei der Sexualität ist das ganz anders, das Thema ist stark mit Scham, Tabus und Erwartungen aufgeladen, sodass viele gar nicht wissen, was ihre eigenen Bedürfnisse und Wünsche sind. Doch die sexuelle Gesundheit ist ein wichtiger Faktor für die Gesundheit insgesamt. Laut Weltgesundheitsorganisation WHO ist Sexualität eng mit Wohlbefinden und Lebensqualität verbunden. In drei Teilen widmet sich „Bewusst gesund“ im Sommer diesem Thema. Sexualberaterin Nicole Siller gibt Tipps zur Stärkung der sexuellen Kompetenz und informiert, wie man „lernen“ kann, die eigenen Träume, Sehnsüchte und Wünsche zu definieren und auch mitzuteilen.

Beinwell – Der Name ist Programm

Mit Beinwell bietet die Natur eine Pflanze, die schon seit Jahrtausenden als natürliches Heilmittel geschätzt wird. Heute weiß man, dass die Wurzel des Beinwells die meisten Wirkstoffe enthält, vor allem das Allantoin. Der Inhaltsstoff fördert die Granulation bei der Wundheilung, also die Bildung von neuem Gewebe, und wirkt zudem reizlindernd und entzündungshemmend. Beinwell wird hauptsächlich in Form von Salben bei Verletzungen des Bewegungsapparates angewendet. Gestaltung: Tommy Schmidle

Peter Habeler – Berge als Jungbrunnen

44 Jahre ist es her, dass Bergsteiger Peter Habeler Alpingeschichte schrieb, als er mit Reinhold Messner den höchsten Berg der Welt, den 8.848 Meter hohen Mount Everest, erstmals ohne künstlichen Sauerstoff bestieg. Dieser Gipfelerfolg war aber nur einer von vielen. Spektakuläre Erstbegehungen in den Rocky Mountains, schwierige Klettertouren in den Alpen, wie jene der Eiger-Nordwand, sowie weitere 8.000er-Gipfel gelangen dem Tiroler Extrembergsteiger. Gute 40 Jahre später erklimmt der Zillertaler zwar keine 8.000er mehr, ist aber fast täglich in den Bergen und beim Klettern unterwegs. Am 22. Juli feiert er seinen 80. Geburtstag. Sein Geheimrezept, um fit zu bleiben, ist die Bewegung in der Natur. Gestaltung: Sabine Aigner

