Einladung zum Pressegespräch

Bodenverbrauch und steigende Temperaturen sind fatal für unser Land

Wien (OTS) - Die zunehmende Zerstörung Österreichs durch Verbauung – Österreich ist hier leider Europameister im negativen Sinn – und die steigenden Temperaturen sind in vielerlei Hinsicht fatal:

Zubetonierter Boden kann kein Wasser speichern, der Grundwasserspiegel sinkt dadurch. Die Folge sind zunehmend ausgetrocknete Seen, wie beispielsweise der Neusiedlersee oder ehemalige Schotterteiche.

Zubetonierter Boden kann keinen Kohlenstoff speichern, die Temperaturen in den Städten steigen massiv.

Zubetonierter Boden führt zu weiterem Verlust des Selbstversorgungsgrades bei regionalen Lebensmitteln.

Zubetonierter Boden führt zu massivem Verlust der Biodiversität.

Zubetonierter Boden nimmt uns Erholungsraum.



So wie bislang darf Boden in Österreich nicht weiter fahrlässig durch ungezügelte Verbauung zerstört werden. Die Rechnung dafür werden künftige Generationen nicht mehr zahlen können. Wir brauchen daher einen sofortigen Stopp des Verbauungswahnsinns in Österreich.

Wie in der Raumplanung mehr Rücksicht auf unsere Lebensgrundlage Boden genommen werden kann und welche Auswirkungen die Verbauung und die steigenden Temperaturen haben, darüber informieren Sie in einem Pressegespräch:

Mag. Simon Tschannett , Meteorologe, Stadtklimatologe und Geschäftsführer Weatherpark GmbH

Dr. Kurt Weinberger, Vorstandsvorsitzender der Österreichischen Hagelversicherung



Datum: Freitag, 22. Juli 2022, 10:30 Uhr

Ort: Österreichische Hagelversicherung, Lerchengasse 3–5, 1080 Wien

Datum: Freitag, 22. Juli 2022, 10:30 Uhr

Wir freuen uns über Ihre Teilnahme.

Prok. Dr. Mario Winkler

Pressesprecher

Österreichische Hagelversicherung

