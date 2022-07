SWAROVSKI FOUNDATION UND DAS BÜRO FÜR PARTNERSCHAFTEN DER VEREINTEN NATIONEN KÜNDIGEN DAS ZWEITE JAHR DES GLOBALEN FÖRDERPROGRAMMS AN, UM ZUKÜNFTIGE KREATIVE FÜHRUNGSKRÄFTE IN DER NACHHALTIGEN ENTWICKLUNG ZU FÖRDERN

London (ots/PRNewswire) - Die Swarovski Foundation kündigt das zweite Jahr von Creatives for Our Future an, einem globalen Mentoren- und Stipendienprogramm, das in Zusammenarbeit mit dem Büro für Partnerschaften der Vereinten Nationen entwickelt wurde, um die nächste Generation kreativer Führungskräfte im Bereich Nachhaltigkeit zu identifizieren und zu fördern.

Die Swarovski Foundation Creatives for Our Future beginnt mit einem vierwöchigen offenen Aufruf an alle Kreativen weltweit im Alter von 21 bis 30 Jahren aus den Bereichen Mode, Design, Kunst, Architektur, Wissenschaft, Technologie und Ingenieurwesen - ohne Beschränkung auf ein kreatives Medium. Erfolgreiche Bewerber müssen ein ausgeprägtes Interesse an der Nutzung des kreativen Prozesses zur Beschleunigung des Bewusstseins, der Technologien oder der Lösungen für eine nachhaltige Entwicklung haben, dies nachweisen oder ein beispielhaftes Potenzial dafür besitzen. Die Swarovski Foundation ist bestrebt, eine Vielzahl von Bewerbern aus aller Welt anzusprechen und neue Stimmen und Perspektiven in den kreativen Prozess einzubringen.

Die ausgewählten Stipendiaten erhalten finanzielle Unterstützung, um ihre Projekte voranzutreiben und neue Wege für eine bessere Welt zu entwickeln. Die Förderung ist verbunden mit einem Bildungsprogramm in Zusammenarbeit mit internationalen Spitzeninstitutionen, maßgeschneiderten Mentoren und Netzwerken in der Industrie unter Anleitung der Swarovski Foundation. Jeder teilnehmende Programmbefürworter, der in seinem Bereich führend ist, vertritt ein breites Spektrum kreativer Disziplinen von Mode und Kunst bis hin zu Technologie und Wissenschaft.

Während des gesamten Programms erhalten die Stipendiaten Unterstützung, um die in ihren Anträgen beschriebenen Innovationen und Praktiken weiterzuentwickeln und Fortschritte bei der Verwirklichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) zu erzielen. Die erfolgreichen Stipendiaten werden im September 2022 während der Generalversammlung der Vereinten Nationen nach New York eingeladen, wo sie zum ersten Mal an einem hochrangigen Branchennetzwerk teilnehmen werden, um nicht nur das zweite Jahr des Programms „Creatives for our Future" anzukündigen, sondern auch ihre Mitstreiter kennenzulernen.

Weitere Einzelheiten zum Programm, zum Antragsverfahren und zu den Zuschüssen finden Sie unter www.sfcreatives.org.

Weltweite Bewerbungen werden vom 11. Juli bis 8. August 2022 (23:59 Uhr GMT) angenommen. Die erfolgreichen Stipendiaten und eine vollständige Liste der Programmbefürworter werden im September 2022 bekannt gegeben, zeitgleich mit der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York.

