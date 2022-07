Hernals: „VOLXkino“ zeigt Politsatire „Curveball“ am 22.7.

Auskünfte: Telefon 0676/35 122 42 und E-Mail info@volxkino.at

Wien (OTS/RK) - Noch bis Donnerstag, 15. September, dauert die am Mittwoch, 25. Mai, gestartete Saison 2022 des nunmehr seit 33 Jahren bestehenden Wanderkinos „VOLXkino“. Wie eh und je wird auch heuer in Parkanlagen, nächst Gemeindebauten, auf Plätzen und an anderen Orten, vom Gürtel bis zum Stadtrand, gespielt. Die nächsten Freiluft-Vorstellungen: Am Freitag, 22. Juli, ab 21.00 Uhr, präsentiert das mobile „VOLXkino“ im 17. Bezirk am Dornerplatz den Film „Curveball – Wir machen die Wahrheit“ (DE 2020, Regie: Johannes Naber). Im Zentrum des Streifens stehen ein Asylwerber aus dem Irak, der angeblich an einem verdeckten Biowaffen-Projekt mitgewirkt hat und ein Geheimdienst-Mann aus Deutschland. In der Politsatire wird eine imaginäre Geschichte zur Wirklichkeit und hat enorme Auswirkungen. Der Eintritt ist gratis. Weitere Informationen: Telefon 0676/35 122 42, E-Mail info@volxkino.at.

Gleichfalls auf dem Dornerplatz führt das ambulante „VOLXkino“ am Samstag, 23. Juli, ab 21.00 Uhr, das Drama „Das Land meines Vaters“ (FR/BE 2019, Regie: Edouard Bergeon, Original-Fassung, deutsche Untertiteln) auf. Die Zuseher*innen nehmen Anteil an der Geschichte einer französischen Familie auf dem Lande. Bei der Bewirtschaftung des väterlichen Bauernhofes muss sich der Nachfolger Pierre mit gewaltigen Problemen auseinandersetzen. Der Zutritt zum Kino-Abend unter freiem Himmel ist kostenlos.

Informationen über das Wanderkino im Internet: www.volxkino.at/

Bei allen Vorstellungen gelten die aktuellen Corona-Regeln. Organisiert wird der Betrieb des reisenden Lichtspieltheaters in altbewährter Art und Weise durch die Vereinigung „VOLXkino - Verein zur Förderung künstlerischer Aktivitäten“. Der bunte Kino-Kalender spannt einen Bogen von Spielfilmen bis zu Dokus und Kurzfilmen. Einer der Schwerpunkte betrifft die Werke von heimischen Filmemacher*innen. Die „VOLXkino“-Truppe kooperiert bei der sommerlichen Tour durch Wien mit Kultur-Einrichtungen, Gebietsbetreuungen, Jugend-Stellen und sonstigen Partnern. Der Eintritt ist traditionell frei. Die Stadt fördert das Projekt. Wissenswertes über das reisende „VOLXkino“ veröffentlicht der Verein im Internet: www.volxkino.at/.

Allgemeine Informationen:

Veranstaltungen im 17. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/hernals/

