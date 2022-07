Gute Noten sind (zu) teuer. Oberösterreichische Eltern zahlen jährlich 11,5 Millionen Euro für Nachhilfe

Pressekonferenz

Linz (OTS) - In den Schulen fehlt es an Personal, Geld und flächendeckenden ganztägigen Betreuungsangeboten. Auch in den Ferien brauchen tausende Kinder in Oberösterreich teure Nachhilfe. Angesichts der aktuellen Teuerungswelle können sich das viele Familien nicht mehr leisten. Bei einer Pressekonferenz am Mittwoch, 27. Juli 2022, um 9 Uhr in der Arbeiterkammer Linz, Volksgartenstraße 40, 4020 Linz, Seminarraum 3, 5. Stock , stellen wir Ihnen eine aktuelle IFES-Studie im Auftrag der AK Oberösterreich vor, die zeigt:

Als Gesprächspartner/-innen stehen Ihnen AK-Präsident Andreas Stangl und die Leiterin der Abteilung Bildung, Jugend und Kultur, Mag.a Bernadette Hauer , zur Verfügung. Sie werden Ihnen die wichtigsten Ergebnisse der Studie und die Forderungen der AK Oberösterreich an die Bildungspolitik in Bund und Land präsentieren.

Als Gesprächspartner/-innen stehen Ihnen AK-Präsident Andreas Stangl und die Leiterin der Abteilung Bildung, Jugend und Kultur, Mag.a Bernadette Hauer, zur Verfügung.

Datum: 27.07.2022, 09:00 Uhr

Ort: Arbeiterkammer Oberösterreich, Seminarraum 3, 5. Stock oder online

Volksgartenstraße 40, 4020 Linz, Österreich

Url: http://ooe.arbeiterkammer.at

