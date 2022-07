Sozialdemokratische FreiheitskämpferInnen sagen klar Nein zum rechtsextremen „Burschentag“ in Wels!

Sozialdemokratische FreiheitskämpferInnen verlangen Absage und Streichung aller Förderungen

Wien (OTS/SK) - Der für Mitte September in Wels geplante „Burschentag“ deutschnationaler und rechtsextremer Mittelschülerverbindungen stößt auch beim Bund Sozialdemokratischer FreiheitskämpferInnen auf entschlossenen Widerstand. „Gerade in Oberösterreich sind viele sozialdemokratische Funktionäre dem Faschismus zum Opfer gefallen – zum Beispiel der Linzer Schutzbundführer Richard Bernaschek und der Welser Arbeiterkammersekretär Karl Loy, die beide kurz vor Kriegsende im KZ Mauthausen ermordet wurden“, erklärt Gerald Netzl, Bundesvorsitzender des Bunds Sozialdemokratischer FreiheitskämpferInnen, Opfer des Faschismus und aktiver AntifaschistInnen. „Umso schockierender ist es für uns, dass in Oberösterreich seit Jahren die meisten braunen Straftaten verübt werden und mit dem ‚Burschentag‘ des sattsam bekannten ‚Pennälerrings‘ in Wels ein ewiggestriges Spektakel stattfinden soll.“ ****

„FPÖ-nahe Mittelschülerverbindungen fallen immer wieder durch rechtsextreme und antisemitische Umtriebe auf“, betont Samuel Puttinger, der oberösterreichische Landesvorsitzende der FreiheitskämpferInnen. „Wenn der Welser Bürgermeister Andreas Rabl jetzt den ‚Burschentag‘ mit Steuergeld unterstützen, die ‚Pennäler’ im Rathaus empfangen und ihnen die Stadthalle für ihren ‚Festkommers‘ überlassen will, unterstützt er damit rechtsextreme und antisemitische Umtriebe. Wir erwarten von allen demokratischen Parteien klare Worte gegen den ‚Burschentag‘, besonders auch von Landeshauptmann Thomas Stelzer. Die ‚Pennäler‘ stehen der NS-Ideologie und den ‚Identitären‘ nahe – da kann ihm das Treffen nicht egal sein!“

„Wie die Welser Initiative gegen Faschismus sagen wir ganz klar Nein zum ‚Burschentag‘! Wir verlangen die Absage und die Streichung aller Förderungen. Sämtliche demokratische Aktionen gegen die Zusammenrottung der Neonazi-Freunde werden wir mittragen!“, stellen Netzl und Puttinger fest. (Schluss) bj

Rückfragen & Kontakt:

Gerald Netzl, Tel.: 0688 822 94 63

Bund Sozialdemokratischer FreiheitskämpferInnen, Opfer des Faschismus und aktiver AntifaschistInnen

www.freiheitskaempfer.at