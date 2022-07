Sima/Ornig: 1. Lange Nacht der Wiener Märkte

2. September: Verlängerte Öffnungszeiten bis 23 Uhr und buntes Showprogramm auf vielen Wiener Märkten

Wien (OTS) - Marktfans aufgepasst: Erstmalig findet am Freitag, den 2. September 2022, die lange Nacht der Wiener Märkte statt. Die Marktstandln werden auf allen teilnehmenden Märkten bis 23.00 Uhr geöffnet sein, das verlängerte Einkaufserlebnis wird in ein buntes Rahmenprogramm eingebettet. Mehr als 40 Auftritte verschiedenster Künstler*innen und unterschiedliche Showacts verleihen dem Event ein fröhliches Flair. Die Besucher*innen erwartet ein angenehmes Umfeld, das zum Flanieren und Verweilen animiert: Night-Shopping auf höchstem Niveau. „Ich freue mich auf dieses erstmalige Ereignis und hoffe auf viele nächtliche Besucher*innen auf unseren Märkten. Mit unterschiedlichsten Angeboten und Events wollen wir sie weiter attraktiveren“, so die für Märkte zuständige Stadträtin Ulli Sima. Wie im rot pinkten Regierungsprogramm vereinbart, sollen Wiens Märkte in den nächsten Jahren weiter belebt werden. Die bisherigen Anstrengungen zeigen bereits Früchte, erst kürzlich konnte ein neuer Besucher*innenrekord auf Wiens Märkten vermeldet werden – 387.600 Gäste besuchten im Mai pro Woche Wiens Märkte und erfreuen sich am Angebot von frischem Obst, Gemüse und anderen Köstlichkeiten.

„Die Lange Nacht der Märkte“ soll dazu beitragen, noch mehr Wienerinnen und Wienern das vielfältige Angebot und auch das Einkaufserlebnis auf Wiener Märkten näher zu bringen. Ziel ist eine nachhaltige, zusätzliche Belebung der Wiener Märkte und die Erschließung neuer Zielgruppen für die Marktstandler*innen. In jedem Fall wird es ein Fest für alle Sinne,“ freut sich Markus Ornig, NEOS Wien Marktsprecher, über die erste lange Nacht der Wiener Märkte.

Folgende Märkte haben ihre Teilnahme an der Langen Nacht der Märkte am 2. September zugesagt, weitere können noch folgen.

Karmelitermarkt

Volkertmarkt

Vorgartenmarkt

Rochusmarkt

Naschmarkt

Meidlinger Markt

Schwendermarkt

Brunnenmarkt am Yppenplatz

Kutschkermarkt

Sonnbergmarkt

Floridsdorfer Markt



Die Lange Nacht der Märkte wird vom Marktamt gemeinsam mit den Marktsprecher*innen der fixen Märkte organisiert. Ein buntes Unterhaltungsprogramm verschiedener Künstler*innen durch Basis Kultur Wien oder den beliebten U-Bahn-Stars wird geboten und vielversprechende Showacts sind bis dahin noch in Planung. Alle Infos auf www.langenachtdermaerkte.wien.at, die Seite wird laufend ergänzt.

Alexander Hengl

Mediensprecher des Marktamtes

www.marktamt.wien.at