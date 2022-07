13.000 Energieunterstützungen der Stadt Wien für Alleinerziehende zu je 100 Euro ausgezahlt

Weitere Unterstützungen für PensionistInnen in der Ausgleichs- bzw. Ergänzungszulage noch im August

Wien hält seine Versprechen – gerade, wenn die Zeiten für jene, die ohnehin schon jeden Euro zwei Mal umdrehen müssen, immer schwerer werden. Es freut mich, dass wir den AlleinerzieherInnen bereits so kurz nach dem Überweisen der ersten 200 Euro weitere 100 Euro an Energieunterstützung zukommen lassen konnten. Beide Unterstützungen werden für sie eine spürbare Erleichterung bringen. Sozialstadtrat Peter Hacker 1/2

Wie geplant ist die zusätzliche Energieunterstützung von 100 Euro an 13.000 Alleinerziehenden-Haushalte in Wien ausbezahlt worden. Gemeinsam mit der Wiener Energiekostenpauschale von 200 Euro bedeutet das für Alleinerziehende und ihre Kinder eine erhöhte Soforthilfe von 300 Euro. Damit zeigt die Wiener Stadtregierung wie ernst wir die aktuelle Lage nehmen und wie rasch wir wichtige Maßnahmen umsetzen. Finanzstadtrat Peter Hanke 2/2

Wien (OTS) - Um die aktuelle Teuerung und die steigenden Energiepreise abzufedern, hat die Stadt Wien im April dieses Jahres das Maßnahmenpaket „Wiener Energieunterstützung Plus“ präsentiert. Eine dieser Maßnahmen, die Ende Juni/Anfang Juli bereits großteils umgesetzt wurde, ist die Wiener Energiekostenpauschale in Höhe von 200 Euro. In den letzten Tagen wurde zudem der erste Teil der Energieunterstützung für Alleinerziehende in Höhe von 100 Euro überwiesen. Damit hat die Stadt Wien bislang 39,6 Millionen Euro an Energieunterstützungen ausbezahlt.





13.000 Mal ausbezahlt: 100 Euro zusätzlich für Alleinerziehende in der Wiener Mindestsicherung oder Wohnbeihilfe

Alleinerziehende, die im April 2022 im Bezug der Wiener Mindestsicherung oder Wohnbeihilfe standen, haben in den vergangenen Tagen eine weitere Unterstützungsleistung in der Höhe von 100 Euro angewiesen bekommen. Wie bei der Energiekostenpauschale erfolgte die Umsetzung automatisiert und ohne zusätzliche Antragsstellung. Insgesamt haben rund 13.000 alleinerziehende Personen in Wien (Wohnbeihilfenbeziehende und Mindestsicherungsbeziehende) von dieser Unterstützungsleistung profitiert – ein zusätzliches Unterstützungsvolumen von 1,3 Millionen Euro.





Ausblick: Weitere Unterstützungsleistungen der Stadt Wien werden im August ausbezahlt

Alleinerziehende, die eine Leistung des Arbeitslosenversicherungsgesetzes oder eine Ausgleichs- bzw. Ergänzungszulage aus der Pensionsversicherung beziehen, können ab August 2022 einen Antrag über wien.gv.at auf diese zusätzliche Auszahlung stellen.

Informationen zur Wiener Energiekostenpauschale sowie zur Antragsstellung für Alleinerzieher*innen ab August 2022 finden sich unter: https://bit.ly/3z25hyY

Ebenfalls ab August erfolgt die Anweisung der Unterstützungsleistungen in Höhe von 200 Euro an bis zu 42.000 Beziehende einer Ausgleichs- bzw. Ergänzungszulage.





Ausblick: Wiener Energiebonus 22 im Dezember

Die Stadt Wien arbeitet darüber hinaus an einem noch größeren Paket – dem Wiener Energiebonus 22. Dieser soll bis Dezember über eine Million WienerInnen erreichen, deren Jahreseinkommen 40.000 Euro brutto nicht übersteigt.





Rückblick: 191.545 WienerInnen haben 200 Euro Energiekostenpauschale bereits erhalten

Im Zuge der Wiener Energiekostenpauschale wurden Ende Juni/Anfang Juli bereits 191.545 Überweisungen zu je 200 Euro an Wiener Mindestsicherungsbeziehende, Beziehende einer Leistung des Arbeitslosenversicherungsgesetzes (Notstandshilfe, Arbeitslosengeld) sowie an Wohnbeihilfenbeziehende ausgezahlt – ein Unterstützungsvolumen von rund 38,3 Millionen Euro. Dies konnte unbürokratisch und ohne eigene Antragsstellung durch die Beziehenden bereits umgesetzt werden.

