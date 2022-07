Handel mit E Fund Carbon Neutral 100 ETF, Chinas größtem kohlenstoffneutralen ETF, heute gestartet

Shanghai (ots/PRNewswire) - Am 19. Juli wurde der E Fund Carbon Neutral 100 ETF (Bloomberg-Ticker: 562990 CH Equity) an der Shanghaier Börse (SSE) notiert. Vor der Markteröffnung lag er mit einem verwalteten Vermögen von 630 Millionen USD (4,27 Milliarden RMB) an erster Stelle unter den 15 in China börsennotierten klimaneutralen thematischen ETFs.

Zuvor gab es 7 ETFs mit „klimaneutral" im Fondsnamen, die Indizes wie kohlenstoffarme und Umweltschutz nachbildeten, mit einem Gesamtvermögen von mehr als einer Milliarde USD. Der E Fund Carbon Neutral 100 ETF gehört zu den ersten acht ETFs, die den CSI SEEE Carbon Neutral Index abbilden, der ursprünglich seit dem 4. Juli zur Zeichnung geöffnet wurde. Ihre gesamten Abonnements erreichten mehr als 1,9 Milliarden USD. Der E Fund Carbon Neutral 100 ETF lag mit einem verwalteten Vermögen in Höhe von 630 Millionen USD an erster Stelle, und Einzelanleger hielten fast 4 Milliarden Anteile, was 93,49 % der gesamten Fondsanteile ausmachte.

Die Anerkennung des E Fund Carbon Neutral 100 ETF durch die Anleger ist ein Beweis für das Vertrauen des Marktes in klimaneutrale thematische Anlagen. Laut Yaping Pang, Leiter der Indexforschung bei E Fund, gibt es zwei wichtige Investitionstrends: Erstens gibt es Investitionsmöglichkeiten in fortschrittliche kohlenstoffarme Industrien, darunter saubere Energie, Energiespeicherung, neue Energiefahrzeuge und Technologien zur Kohlenstoffreduzierung und -speicherung. Zweitens bieten sich für Unternehmen mit traditionell hohen Kohlendioxidemissionen Investitionsmöglichkeiten im Rahmen ihrer technologischen Umstellung auf grüne Energie, z. B. „grüner Strom" für Versorgungsunternehmen und Kohlenstoffreduzierung für vorgelagerte Produktionsunternehmen.

Der E Fund Carbon Neutral 100 ETF bildet den CSI SEEE Carbon Neutral Index ab. Dieser Index deckt sowohl die fortschrittlichen kohlenstoffarmen Branchen wie elektrische Ausrüstungen, neue Energien, Versorgungsunternehmen, Wasserkraft und Kernkraft ab als auch Unternehmen, die über ein großes Potenzial zur Kohlenstoffreduzierung verfügen, wie z. B. Chemikalien, Nichteisenmetalle, Baumaterialien, Eisen und Stahl, was perfekt mit den beiden oben genannten Investitionstrends übereinstimmt und zu Chinas Ziel der Kohlenstoffneutralität beiträgt.

Zu den im Index enthaltenen Aktien gehören führende Unternehmen, die einen wesentlichen Beitrag zur Erreichung der Kohlenstoffneutralität geleistet haben. Zum Stand 18. Juli machen die 10 größten Indexkonstituenten 43 % des gesamten Marktwerts aus, und die fünf größten Konstituenten sind Contemporary Amperex Technology, Longi Green Energy Technology, BYD, Yangtze Power und Zijin Mining Group. Der Gesamtmarktwert der 100 Indexbestandteile betrug 1,48 Billionen USD, von denen 33 einen Marktwert von über 14,8 Milliarden USD haben.

Laut Wind-Daten (Stand: 18. Juli) hat der CSI SEEE Carbon Neutral Index seit dem Basisdatum am 30. Juni 2017 eine kumulative Rendite von 116,68 % erzielt, mit einer annualisierten Rendite von 17,05 % und einem annualisierten Sharpe-Quotienten von 0,79, was eine hervorragende langfristige risikobereinigte Rendite darstellt.

Als führender umfassender Vermögensverwalter in China war E Fund einer der ersten ETF-Anbieter in China und bietet Anlegern ein umfassendes ETF-Produktangebot. Ende Juni 2022 verfügte E Fund über 50 Nicht-Geldmarktfonds-ETFs.

Rückfragen & Kontakt:

Cindy Yu,

yushudi @ efunds.com.cn,

+86-13811147685