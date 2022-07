Huawei tritt dem „Pact for Skills“ der Europäischen Kommission bei

Die Entwicklung digitaler Kompetenzen erfordert gemeinsame Aktionen, deshalb tritt der Technologiekonzern dem „Pact for Skills“ der Europäischen Kommission bei.

Wien (OTS) - Talent ist der Schlüssel zum Erfolg. Das Technologieunternehmen Huawei glaubt fest an den enormen Wert junger Talente und engagiert sich mit verschiedensten Initiativen für die Förderung digitaler Talente. „Ich freue mich, dass Huawei dem ‚Pact for Skills‘ der Europäischen Kommission beitritt. Unser Engagement für Studierende und High Potentials ist fest in der DNA unseres Unternehmens verankert. Wir sind stolz darauf, die digitale Kompetenz und die Entwicklung von Fähigkeiten von Menschen aller Altersgruppen und Geschlechter in Europa und darüber hinaus zu unterstützen und wir hoffen, dies auch weiterhin mit unseren europäischen Partnern durch den ‚Pact for Skills‘ tun zu können“ , so Tony Jin, Huawei's Chief Representative bei den EU-Institutionen.



Huawei engagiert sich für die Entwicklung von IKT- und digitalen Talenten in allen Ländern, in denen das Unternehmen tätig ist. Im Jahr 2008 wurden dafür verschiedene Talententwicklungsprogramme ins Leben gerufen, darunter Stipendien, Technologiewettbewerbe und Schulungen zu digitalen Fähigkeiten. Seitdem hat das Unternehmen mehr als 130 Millionen Euro investiert, von denen mehr als 1,54 Millionen Menschen aus über 150 Ländern profitiert haben. 2021 hat Huawei weitere Investitionen in Höhe von 35 Millionen Euro angekündigt, um die europäische Talentförderung im IKT-Bereich in den nächsten fünf Jahren zu unterstützen. Darüber hinaus wurde im Rahmen der Huawei-Initiative „Seeds for the Future“ die „Schools for Female Leadership in the Digital Age“ ins Leben gerufen, die gerade in Prag stattfindet.



Die digitale Zukunft ist weiblich

Bis Ende der Woche kommen weibliche Führungskräfte dort für die zweite Ausgabe der Sommerschule zusammen. Huawei ist überzeugt, dass es im digitalen Zeitalter mehr weibliche Führungskräfte braucht. Die Schule bietet ein vollständig finanziertes Bildungsprogramm an, um die Kluft zwischen den Geschlechtern zu schließen und eine Welt zu schaffen, in der Frauen uns in die digitale Zukunft führen. „Wir wissen, dass wir nie aufhören dürfen, uns weiterhin für ein integratives, digitales Zeitalter einzusetzen. Im Europäischen Jahr der Jugend 2022 wollen wir aktiv mit Jugendlichen in Austausch gehen, wir wollen eine partizipatorische Plattform schaffen, um Möglichkeiten zugänglich zu machen und den Menschen einen Raum zu geben, um Ideen, Empfehlungen und auch Sorgen über das digitale Zeitalter zu teilen" , so Giorgia Epicoco, Senior EU Public Affairs Manager bei Huawei EU.



Huawei fühlt sich daher geehrt, dem „Pact for Skills“ beizutreten und die Zusammenarbeit mit den Partnerinstitutionen fortzusetzen, um den Menschen die Möglichkeit zu geben, das digitale Zeitalter mitzugestalten und Teil der digitalen Welt zu werden. Durch Wissens- und Technologietransfer werden Huawei und lokale Expert:innen Studierenden dabei helfen, ihre technischen Fähigkeiten zu verbessern und eine Gemeinschaft digitaler Talente für ein digitales Europa zu fördern.

