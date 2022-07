19. Bezirk: Straßenbauarbeiten am Kreuzungsplateau Blaasstraße / Hans-Richter-Gasse / Hartäckerstraße / Marianne-Schönauer-Gasse

Erhöhung der Verkehrssicherheit, Erweiterung der bestehenden Grünflächen und Pflanzung von sechs neuen Bäumen

Wien (OTS) - Um mehr Grünraum zu schaffen und die Verkehrssicherheit am Kreuzungsplateau Blaasstraße/Hans-Richter-Gasse/Hartäckerstraße/Marianne-Schönauer-Gasse im 19. Bezirk zu erhöhen, beginnt die Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau am Donnerstag, dem 21. Juli 2022, mit Straßenumgestaltungsarbeiten.

Hartäckerstraße/Hans-Richter-Gasse

Um die Pflanzung eines großkronigen Baumes zu ermöglichen und diesen vor dem Eindringen von chloridhaltigem Wasser zu schützen, wird eine erhöhte Baumeinfassung geschaffen, die mit Staudenunterbepflanzung ergänzt wird. Ebenso werden Sitzgelegenheiten ohne Konsumationszwang errichtet. Zudem wird in der Hans-Richter-Gasse eine Mittelinsel zur Schaffung einer sicheren Querungsmöglichkeit für Fußgänger*innen errichtet.

Hans-Richter-Gasse/Blaasstraße

In der Blaasstraße an der Kreuzung mit der Hans-Richter-Gasse wird der Vorplatz umgestaltet. Um mehr Lebensraum für die Bestandsbäume zu schaffen, wird die bestehende Grünfläche erweitert und die bestehende Baumallee durch drei neue Bäume verlängert. An der gegenüberliegenden Seite werden vier Radbügel errichtet und zwei neue Bäume gepflanzt.

Blaasstraße/Marianne-Schönauer-Gasse

Am Dreiecksplatz werden in die bestehende Grünfläche zwei neue Bäume gepflanzt und Sitzmöbel aufgestellt.

Hartäckerstraße/Blaasstraße

Zur Verbesserung der Sichtbeziehungen werden Gehsteigvorziehungen errichtet.

Gleichzeitig werden im Zuge der Umgestaltungsmaßnahmen im Projektbereich die Fahrbahnen aufgrund von Zeitschäden saniert und die Gehsteige an die neue Situation angepasst.

Verkehrsmaßnahmen

Die Arbeiten finden ausschließlich tagsüber statt. Der Fahrzeugverkehr wird mittels Verkehrszeichen wechselweise durch den jeweiligen Arbeitsbereich geschleust. Auf Baudauer wird die Hans-Richter-Gasse von Hartäckerstraße/Blaasstraße bis und in Richtung Linnéplatz als provisorische Einbahn geführt.

Der Fußverkehr wird aufrechterhalten.

Baubeginn: 21. Juli 2022

Geplantes Bauende: 2. September 2022

Weitere Informationen erhalten Sie auf wien.gv.at/verkehr/strassen und wien.gv.at/verkehr/baustellen oder auch unter +43 1 955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

