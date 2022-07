Offener Brief an Gesundheitsminister Rauch

Wien (OTS) - Die Unabhängigen Lehrer:gewerkschafter:innen (ÖLI-UG) unterstützen den Offenen Brief der Initiative Gesundes Österreich (www.igö.at) und veröffentlichen ihn deshalb im Wortlaut:



Sehr geehrter Herr Gesundheitsminister Rauch,



mehrere Aspekte Ihrer aktuellen Corona-Politik sind nicht nachvollziehbar. Wir haben daher einige Fragen formuliert und bitten um Beantwortung:

Infektionsgeschehen und Folgen für das Gesundheitssystem

Können wir akzeptieren, dass sich weite Teile der Bevölkerung mehrmals pro Jahr mit Sars-CoV2 infizieren? Wie viele Krankenstandstage pro Jahr kann der allgemeine Arbeitsmarkt und besonders die kritische Infrastruktur verkraften? Auf wie viele Mitarbeiter*innen des Bildungs- und Gesundheitswesens (Pflege- und Ärzteschaft) kann unser System verzichten, bevor es zusammenbricht? Wer soll die aufgeschobenen Operationen durchführen und wann?

Langzeitfolgen und Langzeitkosten für die Gesellschaft

Dr. Maria Van Kerkhove von der WHO geht davon aus, dass 10-30% der Infizierten das Post-Covid-Syndrom entwickeln. (https://bit.ly/3aJRQKu) Die Forschung hat auch gezeigt, dass 1-10% ME/CFS entwickeln könnten (https://bit.ly/3AVfQFl) eine Erkrankung, die bei 60% zu Arbeitsunfähigkeit führt. (https://bit.ly/3cqTQYR)

Ist die soziale Absicherung der Menschen, die an Post-Covid Syndrom oder ME/CFS erkranken in Vorbereitung und wie sieht diese konkret aus? Welche Versorgungsstrukturen sind in Planung und was wurde bereits umgesetzt? Wann wird die Bevölkerung zu Long-Covid und über die mit der Infektion einhergehende schwerwiegenden Gesundheitsrisiken aufgeklärt? Wann über die nach Reinfektion gestiegenen Gefahren? (https://bit.ly/3zbTDBs)

Saubere Luft

Seit 2020 wissen Sie, dass sich das Virus über die Luft überträgt. Eine Studie aus Italien zeigt, dass sich das Infektionsrisiko mit adäquater Lüftungstechnik in Schulen um bis zu 82% reduzieren lässt. (https://bit.ly/3PiolhQ) Wann investieren Sie in bessere Luftqualität? Welche Vorbereitungen treffen Sie, um die Schulen und Kindergärten in Herbst sicher und offen zu halten und als Treiber aus dem Pandemie-Geschehen zu nehmen?

Wir hoffen, dass Sie Lösungen für diese brennenden Fragen unserer Zeit haben. Das Virus wird nicht endemisch, wir laufen von einer Welle und Variante in die nächste und durch das Fallenlassen aller Maßnahmen sind immer mehr Menschen betroffen. Dass andere Länder angeblich nichts tun, kann nicht als Ausrede dienen. Tatsächlich halten 22 von 27 europäischen Ländern weiterhin an der Isolation fest. (https://bit.ly/3yQjhu6)



Wir treten in eine neue Phase der Pandemie ein, die der Gesellschaft nachträglich schaden wird, wenn Sie nicht entsprechende Schutzmaßnahmen setzen. Wir sind davon überzeugt, dass saubere Luft und Masken der Schlüssel zu niedrigen Inzidenzen sind. Konsequent und flächendeckend eingesetzt wirken sie.



Mit Dank und besten Grüßen,

für die Initiative Gesundes Österreich am 18. Juli 2022



Dipl. Ing. Alexander Brosch B.A.

Mag.a Ursula Göltl

Mag. DI Dr. Hannes Grünbichler, MA

Dr. Wolfgang Hagen

Mag.a Dr. Eva Hottenroth

Ing. Markus Madner

Dr. Sigrid Pilz

Mag.a Elisabeth Potzmann

Uschi Stöckl BEd

Beatriz Villegas Sierra B.A.

Mag. Felix Welzenbach

Mag.a Regina Zauchner

und viele mehr



Der Offene Brief findet sich als Download hier https://bit.ly/3B1VV7A.

Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Ursula Göltl, 0676 4891161