Geflüchtete Menschen brauchen vor allem individuelle professionelle Betreuung und Beratung!

4.490 Personen nahmen 2021 das Angebot des Integrationshauses in Anspruch

Wien (OTS) - Im Jahr 2021 fanden 4.490 geflüchtete Menschen Beratung, Bildung, Unterkunft und Betreuung im Wiener Integrationshaus. Der nun vorliegende Jahresbericht 2021 zeigt, dass die Anzahl der Bewohner*innen im Vergleich zum Vorjahr fast gleichgeblieben, aber die Anzahl der Rat- und Hilfesuchenden in den Beratungsangeboten mit über 3.800 Personen weiter angestiegen ist. Eine dieser Anlaufstellen für Geflüchtete in Wien, die Beratungsstelle des Integrationshauses, stieß dabei fast an ihre Grenzen. „Das Jahr 2021 zeigte deutlich, dass geflüchtete Menschen in Österreich vor allem Beratung und Betreuung benötigen, die eine professionelle Auseinandersetzung mit den Einzelfällen ermöglichen. Nur so kann gewährleistet werden, dass Schutzsuchende sich rasch ein selbständiges Leben aufbauen können,“ so die Geschäftsführer*innen des Integrationshauses, Alexandra Jachim und Martin Wurzenrainer. Der Jahresbericht 2021 steht unter www.integrationshaus.at/jahresberichte zur Verfügung.

Eine weitere Herausforderung war 2021 die Belegung der Wohnplätze mit zugewiesenen Geflüchteten, da das Land Wien aufgrund der Übererfüllung der Aufnahmequote keine weiteren Schutzsuchenden mehr aufnehmen konnte. Das Angebot des Integrationshauses wurde daraufhin rasch adaptiert und für besonders schutzbedürftige Geflüchtete sogenannte Stabilisierungsplätze angeboten. Zwei geflüchtete Jugendliche konnten außerdem ihre Familien aus den heimatlichen Kriegsgebieten zu sich holen und für einige Zeit fanden sie alle Unterkunft und professionelle Unterstützung im Integrationshaus. „Um diese bedürfnisorientierte Hilfe rasch umsetzen zu können, braucht es vor allem ein professionelles, erfahrenes Team und eine flexible Organisation. Durch die Unterstützung unserer Projekte durch Spender*innen können wir bei Bedarf außerdem dringend notwendige Hilfe anbieten, die von Fördergeber*innen nicht finanziert werden, wie etwa die kinderpsychologische Betreuung im Haus oder die unabhängige Rechtsberatung,“ fassen Wurzenrainer und Jachim das finanzielle Spannungsfeld von geförderten Projekten und zusätzlich dringend notwendigen Unterstützungen zusammen.

2021 in Zahlen

4.490 Personen aus insgesamt 70 Ländern nahmen das umfassende Angebot des Integrationshauses in Anspruch. 259 Menschen wohnten 2021 im Wohnhaus in der Engerthstraße, in einer der 10 betreuten Wohngemeinschaften in Wien oder in einer der drei sozialpädagogischen Wohngemeinschaften für Kinder und Jugendliche. Insgesamt 270 Kursteilnehmer*innen zählten die insgesamt fünf Bildungsprojekte. Die Beratungsangebote wurden von 3.831 Personen in Anspruch genommen und insgesamt 113 Teilnehmer*innen nahmen an den Schulungen für freiwillige Mitarbeit im Integrationshaus teil. Die Wiener Kinderfreunde zogen leider im Laufe des Sommers mit ihrem Kindergarten im Integrationshaus aufgrund der starken Veränderungen im Grätzl rund um das Integrationshaus aus. Zuletzt wurden 17 Kinder aus insgesamt 11 Nationen betreut.

Verein Projekt Integrationshaus

Das Integrationshaus ist ein auf nationaler und internationaler Ebene anerkanntes Kompetenzzentrum für die Aufnahme und Integration von Geflüchteten. Besonders berücksichtigt werden Menschen mit erhöhtem Betreuungsbedarf, wie Traumatisierte, Alleinerzieher*innen, physisch und psychisch Kranke sowie unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Das Integrationshaus hilft ihnen, eine Zukunftsperspektive zu finden und ist ein Praxisbeispiel für Flüchtlingsschutz, Mehrsprachigkeit, Vielfalt und Chancengerechtigkeit. 160 Mitarbeiter*innen zeigen hier tagtäglich, gemeinsam mit Freiwilligen, wie die Aufnahme und Integration von Geflüchteten und Migrant*innen bestmöglich funktioniert.

