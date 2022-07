FPÖ – Angerer zu Inflation: „ÖVP und Grüne schauen diesem rapiden Anstieg buchstäblich tatenlos zu!“

„Nur ein Ausstieg aus der selbstzerstörerischen Sanktionspolitik kann die Teuerungsdynamik stoppen!“

Wien (OTS) - „Die Inflation in Österreich erklimmt jeden Monat einen weiteren unglaublichen Rekordwert, aber ÖVP und Grüne schauen diesem rapiden Inflationsanstieg buchstäblich tatenlos zu und geben der österreichischen Bevölkerung keinerlei finanzielle Hilfe. In einer Situation, in der sich immer mehr Menschen die Lebenserhaltungskosten nicht mehr leisten können und von Wohlstandsverlust betroffen sind, ist ein derartiges Verhalten einfach verantwortungslos“, kritisierte heute FPÖ-Wirtschaftssprecher NAbg. Erwin Angerer.

Die Inflation werde heuer einen Rekordwert von knapp acht Prozent erreichen, wobei die Möglichkeit bestehe, dass sie doppelt so hoch ausfällt, sollte es über den Winter nicht genug Gas geben. „Das sind erschreckende Prognosen und Zahlen, die die krisengebeutelten Unternehmen und die Menschen, die jetzt schon kaum noch wissen, wie sie sich ihr tägliches Leben leisten sollen, noch einmal zusätzlich belasten werden. Damit dieser schlimmste Fall aber nicht eintritt, muss die schwarz-grüne Regierung jetzt endlich der Realität ins Gesicht sehen und für die Menschen im eigenen Land einstehen“, forderte der FPÖ-Wirtschaftssprecher.

„Die angekündigten Maßnahmen von ÖVP und Grünen zur Abfederung der Inflation kommen aber nicht nur zu spät, sondern mildern nur die Symptome, die Ursachen dieser Entwicklung können sie damit nicht einmal annähernd bekämpfen. Es braucht rasche und effektive Maßnahmen, die an der Wurzel des Problems ansetzen und keine schnell verglühenden Einmalzahlungen“, betonte Angerer.

„Dazu braucht es umgehend Vorhaben, die eine sofortige, spürbare Erleichterung bringen, wie die von der FPÖ bereits mehrfach geforderten Spritpreisdeckel, die Streichung der CO2-Abgabe, die Erhöhung des Pendlerpauschale sowie eine deutliche Senkung der Lohnnebenkosten“, forderte Angerer und weiter: „Doch damit ist es nicht getan. Um den Menschen endlich wieder Sicherheit zu geben und sicherzustellen, dass im Herbst und Winter kein Gasmangel eintreten wird, muss es einen Ausstieg aus der selbstzerstörerischen Sanktionspolitik geben. Nur dann können die Teuerungsdynamik gestoppt sowie der soziale Frieden, Arbeitsplätze und Wohlstand in Österreich gesichert werden.“

