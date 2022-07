Happy Birthday, „Arnie“! Der ORF gratuliert Arnold Schwarzenegger zum 75. Geburtstag

Ab 25. Juli in ORF 1, ORF 2 und ORF III: „SuperHero Kindergarten“, „Thema Spezial“-Porträt, Dokus, Interviews und Hollywood-Blockbuster

Wien (OTS) - Arnold Schwarzenegger wird am 30. Juli 75: Der ORF gratuliert ab 25. Juli 2022 zum Jubiläum und zeigt u. a. ein „Thema Spezial“-Porträt, Dokumentationen wie „Arnold, ein steirischer Superheld“ und Interviews, zahlreiche Spielfilme – wie „Terminator“, „True Lies – Wahre Lügen“ oder „Junior“ – sowie die deutschsprachige Erstausstrahlung „SuperHero Kindergarten“: In Stan Lees Serie, die er gemeinsam mit Schwarzenegger entwickelte, führt „Arnold Armstrong“ ab 25. Juli immer montags bis freitags um 7.05 Uhr in ORF 1 als ehemaliger Superheld eine Gruppe von Kindern mit besonderer Begabung durch das Superhelden-Training und durch die Herausforderungen des Kindergartenalltags.

„SuperHero Kindergarten“ (26 Folgen, ab 25. Juli, immer Montag bis Sonntag, um 7.05 Uhr in ORF 1)

In der deutschsprachigen Erstausstrahlung der Animationsserie steht der von Arnold Schwarzenegger inspirierte „Arnold Armstrong“ als ehemaliger Superheld „Captain Fantastic“ vor einem unerwarteten Karrierewechsel: Er soll eine Gruppe von sechs Kindern mit besonderer Begabung durch das Superhelden-Training und die Herausforderungen des Kindergartenalltags leiten. Mit Hilfe von Arnold lernen die Kinder Verantwortung zu übernehmen und beschützen gleichzeitig die Stadt Greenville vor ihren Rivalen. Für die deutsche Sprachfassung konnte der deutsche Original-Synchronsprecher von Arnold Schwarzenegger, Bernd-Siegfried Egger, gewonnen werden. Regie führte der renommierte Hollywood-Regisseur John Landis („Blues Brothers“, „Beverly Hills Cop“), als Autor fungierte Steven Banks, der federführend die „SpongeBob“-Serie geschrieben hat.

„Thema Spezial: Arnolds Welt – ein Steirer lässt die Muskeln spielen“ (Montag, 25. Juli, 21.05 Uhr, ORF 2)

Von klein auf hatte Arnold Schwarzenegger große Träume: „Ich habe mehr als andere Kinder von der Karriere in Amerika geträumt und ich habe den Traum verwirklicht.“ Es sind gleich drei Karrieren geworden:

Als Bodybuilder schreibt der Steirer Sportgeschichte – siebenfacher Mister Olympia und fünffacher Mister Universum. Als Schauspieler in Hollywood erreicht er ein Millionenpublikum, als Politiker arbeitet er sich an die Spitze und wird Gouverneur von Kalifornien. Mit 75 Jahren kann von Ruhestand keine Rede sein. Schwarzenegger ist als Umweltaktivist in der ganzen Welt unterwegs, um sie zu retten. Zuletzt virtuell auf dem Klimaschutzgipfel „Austrian World Summit“ in Wien. Der zweifache Großvater legt sich immer noch mit den Großen der Weltpolitik an. Donald Trump bezeichnete er nach dem Sturm auf das Kapitol als den schlechtesten Präsidenten aller Zeiten und Russlands Präsident Wladimir Putin redete er nach Ausbruch des Ukraine-Krieges öffentlich ins Gewissen. Mit Freunden und Familie in der Steiermark hat Arnold Schwarzenegger nach wie vor engen Kontakt. Und wenn er nicht vorbeischauen kann, lädt er sie zu sich ein. Zum Beispiel zu seiner Hochzeit mit Maria Shriver-Kennedy. „Mein Vater hat mit Grace Jones getanzt“, erinnert sich Karl Gerstl, dessen Vater Alfred Gerstl bis zu seinem Tod im Jahr 2016 ein väterlicher Freund „Arnies“ war. Der erste „Mister Austria“ Kurt Marnul war Arnolds erster Trainer. „Er hatte den größten Ehrgeiz. Niemand ist so weit gekommen wie er“, schwärmt der heute 93-Jährige. Wo liegen die Wurzeln der „Steirischen Eiche“? Was treibt ihn an? In einem „Thema Spezial“ zum 75. Geburtstag von Arnold Schwarzenegger begibt sich Christian Zechner auf die Spuren des weltberühmten Steirers.

„Arnold, ein steirischer Superheld“ (Samstag, 30. Juli, 22.00 Uhr, ORF 1)

Auf den Spuren des Schwarzenegger-Effekts ist die ORF-Dokumentation „Arnold, ein steirischer Superheld“: Ob Bodybuilder, Hollywood-Star oder Gouverneur – was immer Arnold Schwarzenegger angreift, wird zu Gold. Aber warum hat gerade dieser eine Österreicher so viel erreicht? Auf der Suche nach Antworten reist Lisa Gadenstätter zu Arnolds Wurzeln, nach Thal in der Steiermark. Gespräche mit Wegbegleiterinnen und -begleitern, Fans und den Bewohnerinnen und Bewohnern der Gemeinde liefern einen Einblick in Schwarzeneggers Erfolgsrezept – und zeichnen ein Bild der Menschen hinter dem berühmten steirischen Ortsschild. Jener Menschen, die im und mit dem Schatten des großen Thalers leben: eigenständig, selbstbewusst, steirisch. Wie tickt das 2.000-Seelen-Dorf, das Österreichs erfolgreichsten Export hervorgebracht hat? Welche Spuren hat Arnold Schwarzenegger hinterlassen? Wie stark ist die Bindung zwischen dem „Terminator“ und seiner alten Heimat? Und ist er wirklich der einzige Thaler Superheld?

Hollywood-Filme zum 75er von Arnold Schwarzenegger – in chronologischer Reihenfolge:

„The Expendables“ (27. Juli, 23.25 Uhr, ORF 1)

„Escape Plan“ (28. Juli, 20.15 Uhr, ORF 1)

„Terminator“ (28. Juli, 22.10 Uhr, ORF 1)

„Vendetta – Alles, was ihm blieb, war Rache“ (29. Juli, 0.15 Uhr, ORF 1)

„Terminator 3 – Rebellion der Maschinen“ (30. Juli, 20.15 Uhr, ORF 1) „True Lies – Wahre Lügen“ (30. Juli, 22.50 Uhr, ORF 1) „Junior“ (31. Juli, 11.00 Uhr, ORF 1)

ORF III widmet Arnold Schwarzenegger am Freitag, dem 29. Juli, drei Sendungen: Zunächst befasst sich die Dokumentation „Arnold Schwarzenegger – Die Verkörperung des American Dream“ (23.35 Uhr) mit dem Weg des Steirers nach Amerika: von seinen Spitzenleistungen als Bodybuilder, über seine Rolle als Terminator, die ihn weltberühmt machte, bis zum Politikeramt als Gouverneur des US-Bundesstaats Kalifornien, der sich für Umweltschutz einsetzt. Danach ist „Arnold Schwarzenegger – Das Exklusiv-Interview mit Günther Ziesel“ (0.30 Uhr) zu sehen. Das Geburtstagsprogramm rundet eine Ausgabe der Sendung „Hallo, wie geht’s?“ (1.20 Uhr) ab. Dagmar Koller traf „Arnie“ im Rahmen dieser Ausgabe ihres Gesprächsformats 1993 in Los Angeles, begleitete ihn bei Shootings und plauderte mit ihm über sein Leben und seinen Erfolg.

Flimmit (flimmit.at) gratuliert Arnold Schwarzenegger ebenfalls zum 75. Geburtstag und zeigt die „Steirische Eiche“ ab 30. Juli in der Dokumentation „Arnold Schwarzenegger – Die frühen Jahre“, die ihn mit bisher unveröffentlichten Aufnahmen in seinen frühen Jahren begleitet.

