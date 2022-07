FPÖ – Nepp: Den Worten von Bürgermeister Ludwig ist kein Glauben zu schenken

Valorisierung muss ausgesetzt werden

Wien (OTS) - Während Bürgermeister Ludwig den Vorschlag von WIFO-Chef Felbermayr lobt, zieht er die Gebührenschraube selber weiter an. „Den Worten des SPÖ-Bürgermeisters ist nicht zu glauben. Denn in allen Bereichen, in denen Ludwig für Entlastung sorgen könnte, erhöht er Gebühren und sorgt für weitere Belastungen. Gleichzeitig fordert er vom Bund Maßnahmen, um der Teuerung entgegenzuwirken. Das ist schizophren und unehrlich“, so der Wiener FPÖ-Chef, Stadtrat Dominik Nepp.

Kein Verständnis zeigt der Freiheitliche für eine neuerliche Anhebung der Gebühren von Kanal, Wasser und Müll unter dem Vorwand der Kostendeckung: „Wien Kanal ist zum Beispiel seit Jahren hoch weiß. Warum also ausgerechnet in Zeiten massiver Teuerungen die Valorisierung nicht ausgesetzt werden kann, um die privaten Haushalte aber auch die Unternehmen zu entlasten, ist mir schleierhaft. Selbiges gilt auch für die Mieterhöhungen im Gemeindebau, die zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt gekommen sind und einen Gutteil der Wiener weiter Richtung Armut treiben.“ Nepp fordert, ein sofortiges Aussetzen der Valorisierung und eine Rücknahme der erhöhten Gebühren. Des Weiteren muss der Überschuss der Wien Energie umgehend freigemacht und den Wienern ausbezahlt werden!

