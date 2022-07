Erste Zwischenbilanz: Hälfte der TV-Bevölkerung sah bisher UEFA Frauen EURO England 2022 im ORF

Start der K.-o.-Phase am 20. Juli mit England – Spanien, davor ÖFB-PK, Abschluss-Training, Team-Backstage und DFB-PK ab 16.55 Uhr

Wien (OTS) - Die Frauen EURO in England wird aus heimischer Sicht wieder zum Sommermärchen. Das ist vor allem dem souveränen Aufstieg des ÖFB-Teams ins Viertelfinale zu verdanken, zum anderen dem großen Interesse der Fußballfans an den Live-Spielen in ORF 1. Insgesamt 3,781 Millionen haben sich die Spiele der Gruppenphase und die umfassende Berichterstattung zur EURO (u. a. mit „Heimspiel – Europa am Ball“) nicht entgehen lassen, das sind 50 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab zwölf Jahren.

Die Top-Reichweite erzielte am Freitag, dem 15. Juli 2022, Österreich – Norwegen mit bis zu 958.000 und im Schnitt (2. Halbzeit) 839.000 Fans via ORF 1, bei einem Marktanteil von 41 Prozent (44 bzw. 53 Prozent in den jungen Zielgruppen). Im Schnitt sahen 619.000 die bisherigen drei Spiele der Österreicherinnen. Der Reichweitenschnitt aller bisherigen EM-Spiele liegt bei 244.000. Zwei Drittel des Publikums sind männlich, ein Drittel ist weiblich. Die treusten EM-Zuschauerinnen und -Zuschauer kommen aus Salzburg (WSK 54 Prozent), vor Oberösterreich und der Steiermark (je 52 Prozent).

Nun geht es mit den spannenden K.-o.-Spielen weiter. Das Spiel der Österreicherinnen gegen Rekord-Europameister Deutschland steht am Donnerstag, dem 21. Juli, (Spielbeginn 21.00 Uhr) auf dem Programm. ORF 1 berichtet bereits ab 18.00 Uhr. Das erste Viertelfinale bestreiten am Mittwoch, dem 20. Juli, Gastgeber England und Spanien. ORF 1 überträgt ab 20.15 Uhr. Kommentator ist Erwin Hujecek, Gastgeberin im Studio ist Kristina Inhof.

Umfassende Vorberichterstattung zu Österreich – Deutschland bereits am 20. Juli

Die intensive Vorberichterstattung zum Viertelfinale der Österreicherinnen startet ORF 1 bereits am Mittwoch, dem 20. Juli, um 16.55 Uhr mit der PK des ÖFB. Ab 17.40 Uhr stehen Live-Bilder vom Abschlusstraining auf dem Programm. Um 18.10 Uhr gibt es Backstage-Einblicke vom Nationalteam und um 18.40 Uhr die PK des Viertelfinal-Gegners Deutschland.

Die UEFA Frauen EURO England 2022 im ORF

Die UEFA Frauen EURO England 2022 wird vom 6. bis 31. Juli nicht nur wegen der so erfolgreichen Teilnahme Österreichs im ORF zum Fußballfest: Erstmals wird ein Fußballturnier der Frauen mit allen Spielen (mit Ausnahme der Parallelspiele am Ende der Gruppenphase) komplett und live in ORF 1 ausgestrahlt.

Zum Fußball-Event des Sommers schnüren sport.ORF.at, ORF-TVthek und ein ORF-Fußball-Special ein via Web und Apps verfügbares, multimediales Package, das alle Fußballbegeisterten stets auf dem Laufenden hält. Auch via Ö3 sind Fußballfans stets aktuell informiert.

Seit 6. Juli ist das „FM4 EM-Quartier“ in der Ottakringer Brauerei geöffnet. Das große Open-Air-Public-Viewing-Areal liefert bei freiem Eintritt den Schauplatz für Reportagen und Interviews mit Fans sowie Expertinnen und Experten, die das FM4-Programm zur EURO-Zone machen.

Das Interesse der Fans an der Gruppenphase der UEFA Frauen EURO und der erfolgreichen Performance Österreichs war auch online groß: Laut Online-Bewegtbild-Messung (AGTT/GfK TELETEST Zensus) erzielten die Live-Streams und Video-on-Demand-Angebote (Web und Apps) der TV-Berichterstattung und -Übertragungen aus England vom 6. Juli bis inklusive 18. Juli österreichweit über 500.000 Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge), 1,3 Millionen Bruttoviews (Videostarts) und ein Gesamtnutzungsvolumen von 16,3 Millionen Minuten.

