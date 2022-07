ARBÖ: Ferienbeginn in Teilen von Deutschland und den Niederlanden bringt erneut lange Verzögerungen in Österreich

Wien (OTS) - Am kommenden Wochenende starten die Sommerferien in den deutschen Bundesländern Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland sowie dem südlichen Teil der Niederlande. Das wird nach Einschätzungen der ARBÖ-Verkehrsexperten nicht ohne Folgen auf den Transitrouten in Österreich bleiben.

Der Haupt-Reise- und damit Stautag wird wieder einmal der Samstag sein. In Tirol wird es auf der Brennerautobahn (A13) zwischen Innsbruck und der Mautstelle Schönberg zeitweise wesentlich länger in Richtung „Bella Italia“ dauern. Auch auf der Fernpaßstrecke können besonders vor dem Grenztunnel Vils/Füssen und dem Lermoosertunnel weder Staus noch Blockabfertigung ausgeschlossen werden. In Salzburg gilt die Tauernautobahn (A10) in den Bereichen Flachau und vor der Mautstelle St. Michael sowie der Tauerntunnel als klassische Staustrecke. Autofahrer, die in Oberösterreich auf der Innkreisautobahn (A8) vor dem Baustellenbereich zwischen Ort im Innkreis und Ried im Innkreis etwas mehr Zeit einplanen sind gut beraten. Auch in Kärnten vor dem Karawankentunnel auf der Karawankenautobahn (A11) in Richtung Slowenien ist ein Zeitpolster eine gute Idee. „In diesem Sommer zeigt sich, dass der Reiseverkehr bis dato etwas geringer ausfällt als angenommen und dass der Reiseverkehr auch am Sonntag und teilweise am Montag rollt“, weiß ARBÖ-Verkehrsexperte Thomas Haider.

Zwtl.: „Pearl Jam“-Konzert und die Staus um die Wiener Stadthalle

Am morgigen Mittwoch, 20.07.2022, kommen Fans des „Grunge Sounds“ in der Bundeshauptstadt auf ihre Kosten. „Pearl Jam“ gastieren ab 18.30 Uhr in der Halle D der Wiener Stadthalle. Eddie Vedder, Jeff Ament, Matt Cameron, Mike McCready und Stone Gossard werden ab ca. 21 Uhr ihr Publikum mit Songs wie „Why Go“, „Daughter“ oder „Porch“ und „Black“ unterhalten. Konzertbesucher, die mit dem eigenen Fahrzeug anreisen, sollten vor allem am Neubaugürtel sowie vor den Baustellenbereichen am Äußeren Gürtel und der Hütteldorfer Straße, der Felberstraße und den Straßen im Nibelungenviertel mit Staus rechnen. Wer einen Parkplatz ergattert hat, sollte die generelle Kurzparkzone, die von Montag bis Freitag von 9 bis 22 Uhr die Parkdauer auf 2 Stunden begrenzt, bedenken. „Parken ohne Stress können Fahrzeuglenker am besten in der Märzparkgarage oder Stadthallengarage. Hier gibt es günstige Veranstaltungspauschalen. Oder Fans reisen mit den Öffis an. Die U-Bahnlinie U6, die Straßenbahnlinien 6, 9, 18, 49 und die Buslinie 48A halten nur ein paar Schritte von der Stadthalle entfernt“, rät Thomas Haider abschließend.





