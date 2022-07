Neuer Generationen-Spielplatz in Reichersdorf verspricht Bewegung, Spaß und Erholung

LR Teschl-Hofmeister: Attraktives Areal lädt zu Bewegung und Austausch ein

St. Pölten (OTS) - Reichersdorf in der Gemeinde Nußdorf ob der Traisen freut sich über einen neu gestalteten und ansprechend errichteten Generationen-Spielplatz, der kürzlich eröffnet und von Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister besichtigt wurde:

„Ich gratuliere der Gemeinde und allen Verantwortlichen zu diesem neu gestalteten Ort der Bewegung und der Begegnung. Hier können sich Kinder und Jugendliche treffen, austauschen und austoben. Der Spielplatz ist ein attraktives Areal zum Erlernen und Ausprobieren der Motorik sowie für Austausch und Kommunikation.“

Im Rahmen der Beratungsinitiative „Schulhöfe und Spielplätze in Bewegung“ wurde der Spielplatz in Reichersdorf durch das Projektteam Spielplatzbüro besichtigt und ein interessantes und umfangreiches Gestaltungskonzept erarbeitet. Dabei wurde der Fokus auf Jugendliche und Kinder sowie den Treffpunktcharakter des Platzes gelegt. Ebenso wurde der Aspekt des gemeinsamen und abwechslungsreichen Spielens in die Überlegungen miteinbezogen. Der Spielplatz bietet neben Klassikern wie Schaukeln und Hangrutsche im Spielhügel, einen beschatteten Sandspielbereich mit kleiner Sandbaustelle. Ergänzt sind Sitzmöglichkeiten unter einer lauschigen Schattenpergola. Besonders hervorzuheben sind Bewegungsgeräte wie ein Seile-Dschungel mit unterschiedlichen Klettermöglichkeiten samt einem Kletterkubus sowie zwei Bodentrampoline. Weiters findet man Bewegungsgeräte speziell für Jugendliche und eine Calisthenics-Anlage sowie verschiedene Fitnessgeräte, die das breit gefächerte Angebot abrunden.

Im Rahmen der Spielplatz-Erneuerung fanden umfangreiche Beratungstätigkeiten durch das Projektteam Spielplatzbüro der NÖ Familienland GmbH statt. Die professionell geschulten Mitarbeiterinnen unterstützen niederösterreichische Gemeinden und Schulen beratend, die einen Spielplatz oder Schulfreiraum errichten oder sanieren möchten. Auch die Gemeinde Nußdorf ob der Traisen wandte sich an das Projektteam und in einer engen Zusammenarbeit entstanden schließlich die Ideen und Pläne für den neu gestalteten und bedürfnisgerechten Bereich.

„Ein Besuch am Spielplatz fördert die Entwicklung motorischer Fähigkeiten und die soziale Kompetenz. Spielplätze sind daher nicht nur wichtige Treffpunkte für den Ort, sie sind auch Lernorte für die kindliche Entwicklung. Durch die speziellen Fitnessgeräte bietet der Ort eine Vielzahl an Möglichkeiten für Groß und Klein“, ist die Landesrätin überzeugt.

Nähere Informationen: NÖ Familienland GmbH, Karin Feldhofer, Telefon 02742 9005 13484, E-Mail karin.feldhofer @ noel.gv.at

