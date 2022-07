Staatssekretärin Mayer gratuliert zu den „Auslandsstipendien Filmkunst“

Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer: „Internationalität österreichischer Filmkünstler:innen gezielt fördern“

Wien (OTS) - Das Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport (BMKÖS) vergibt sieben Auslandsstipendien an Filmemacher:innen für ihre Projektvorhaben in Europa und weltweit. Diese Förderung ermöglicht es den Stipendiat:innen, innovative filmkünstlerische Projekte in selbst gewählten Ländern inhaltlich und organisatorisch vorzubereiten, dafür notwendige professionelle Netzwerke aufzubauen und zu vertiefen.

Dotiert sind die Stipendien mit je 1.400 Euro pro Monat, die Zuerkennung erfolgt für einen Zeitraum von einem bis maximal drei Monaten.

„Die Internationalität von Künstlerinnen und Künstlern gezielt zu fördern, ist mir ein wichtiges Anliegen. Der filmische Blick über die Grenzen ermöglicht sowohl Projektverantwortlichen wie auch uns als Publikum, die Welt aus anderen Perspektiven zu betrachten und scheinbar oder real fern Gelegenes über das Medium Film einen Schritt weit näher rücken zu lassen“, so Kunst- und Kulturstaatsekretärin Andrea Mayer.

Durch die Fachjury, bestehend aus Markus Wolfsgruber (Bundesministerium für Europäische und Internationale Angelegenheiten), Marius Hrdy (Filmkurator und Kulturarbeiter) und Lise Lendais (Kuratorin und Co-Leiterin „Le Studio – Film und Bühne“), wurden folgende Stipendiat:innen gekürt:

Kornelia Kugler (USA), Mara Mattuschka (Großbritannien), Rebecca Merlic (Thailand), Maeva Ranaivojaona (Madagaskar), Nicole Schuster (Mexiko), Sangam Sharma (Finnland) und Anna Spanlang (Italien)

„Ich wünsche den Stipendiatinnen und Stipendiaten für ihre Arbeitsaufenthalte in den Zielländern viel Erfolg und gratuliere sehr herzlich“, so Staatssekretärin Mayer abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport

Mag. Ina Gayed, MA

Pressesprecherin der Staatssekretärin für Kunst und Kultur

+4366478028677

ina.gayed @ bmkoes.gv.at

www.bmkoes.gv.at