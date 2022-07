Der Sommer im MAMUZ Schloss Asparn an der Zaya

Buntes Ferienprogramm für die ganze Familie

St. Pölten (OTS/NLK) - Mit Abenteuerführungen für die ganze Familie, bei denen 40.000 Jahre Menschheitsgeschichte aktiv erkundet werden können, historischen Handwerkskursen, bei denen Kinder und Erwachsene die Fertigkeiten der Vorfahren erlernen können, und Erlebniswochenenden, an denen es an Samstagen und Sonntagen Neues zu entdecken gibt, bietet das MAMUZ Schloss Asparn an der Zaya in den Sommerferien ein buntes Ferienprogramm für die ganze Familie.

So finden von Dienstag bis Freitag täglich zwei Abenteuerführungen durch das archäologische Freigelände statt: Von 13 bis 14 Uhr können sich Groß und Klein auf eine Entdeckungsreise in die Steinzeit begeben und beim Schwirrholzdrehen und Speerwerfen den Lebensalltag der Vorfahren entdecken. Die Metallzeiten werden dann von 15 bis 16 Uhr erkundet, wobei man in den bronze- und eisenzeitlichen Werkstätten Funken schlagen und Spinnen selbst ausprobieren kann.

Zudem bietet das MAMUZ historische Handwerkskurse für Kinder (bis 4. August) und Erwachsene (bis 18. September), deren Palette von Glasperlenfertigung, Bogenbau und Ledergerben über Punzieren, Pfeilspitzenschmieden und Keramikherstellung bis hin zum Bau einer sibirischen Schamanentrommel reicht. Neben den handwerklichen Fertigkeiten wird dabei auch historisches Hintergrundwissen erworben. Für Kinder wird Bogenbau, Messerschmieden, Bronzeguss, Töpfern, Bernsteinschleifen, Steinschleuderbau, die Anfertigung eines Ledergürtels und ein Survivalkurs geboten. Die in den historischen Werkstätten des archäologischen Freigeländes entstandenen Werkstücke aus Metall, Glas, Holz, Stein, Leder u. a. können im Anschluss mit nach Hause genommen werden.

Nicht zuletzt bietet sich an den Samstagen und Sonntagen im Juli und August im archäologischen Freigelände im Rahmen von Erlebniswochenenden eine besondere Gelegenheit, in spannende Bereiche aus 40.000 Jahren Menschheitsgeschichte einzutauchen: So stehen am nächsten Wochenende (16. und 17. Juli) historische Spiele, gefolgt von einem Keltenlager (23. und 24. Juli) und dem Ernten urgeschichtlichen Getreides (30. und 31. Juli), auf dem Programm.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr; nähere Informationen und Anmeldungen unter 02572/20719, e-mail anmeldung @ mamuz.at bzw. info @ mamuz.at und www.mamuz.at.

