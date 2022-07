Prävention gegen Hitzestress: Cooling Center öffnet

Wiener Rotes Kreuz: An Hitzetagen steht das Cooling Center auch im Sommer 2022 wieder allen Besucher*innen kostenlos im Shopping Center Nord zur Verfügung.

Wien (OTS) - Das „Cooling Center“ des Wiener Roten Kreuzes bietet heuer wieder Abkühlung und Erholung an gesundheitlich belastenden Hitzetagen im SCN in Floridsdorf. Ein Cooling Center ist ein klimatisierter, ruhiger Raum, in dem sich der Körper für ein paar Stunden vom Hitzestress erholen kann. Zusätzlich zur kühlen Raumluft gibt es vor Ort Versorgung mit Wasser, damit der körpereigene Wasservorrat wieder aufgefüllt wird. Auch Haustiere, die ebenso unter der Hitze leiden, sind im Cooling Center willkommen, sofern sie den Betrieb nicht stören.

Sicher durch den Hitzesommer

Bereits zum fünften Mal befindet sich das Cooling Center des Wiener Roten Kreuzes im Shopping Center Nord (SCN), diesmal neben dem Infopoint im Obergeschoß. „Wir nehmen unsere soziale Verantwortung sehr ernst und möchten einen gesellschaftlichen Beitrag leisten. Darum freuen wir uns, dass wir heuer wieder eine Fläche für das Cooling Center zur Verfügung stellen können und den Wiener*innen eine kostenlose kühle Oase bieten können“, so Tijana Simic, Leitung Marketing & PR.

Im Cooling Center informiert das Wiener Rote Kreuz in Kooperation mit dem Unternehmen Yakult – seit 2006 Partner des Österreichischen Roten Kreuzes – über das ideale Verhalten an Hitzetagen. „Wir sind sehr gerne wieder Partner des Cooling Centers und freuen uns, damit aktiv das Wohlbefinden der Menschen in der Sommerhitze unterstützen zu können", so Yakult Marketing & PR Leiterin Christina Friese. Für die Erholungssuchenden gibt es neben gekühlten Yakult Fläschchen auch Flyer mit Hitze-Tipps.

Von der Prävention bis zur Ersten Hilfe bei Hitze

Große Hitze bedeutet für den Körper eine starke Belastung. Man spricht dabei von Hitzestress. „Bei hohen Temperaturen erhitzt sich auch unser Körper und braucht mehr Energie und mehr Wasser um wieder auf Normaltemperatur zu kommen“, weiß Dr. Harald Hertz, Chefarzt vom Wiener Roten Kreuz und gibt Tipps für große Hitze:

Prävention: Viel Trinken ohne Kohlensäure auch wenn man noch nicht durstig ist, Körper erfrischen mit kühler Dusche, kalten Umschlägen oder Unterarm- und Fußbädern, Aufenthalt im Freien in der größten Hitze vermeiden, im Freien im Schatten aufhalten, kühle Orte aufsuchen, weite, helle und atmungsaktive Kleidung, Kopfbedeckung und Sonnenbrille tragen und leichte Kost zu sich nehmen. Die Wohnung in den Morgenstunden gut durchlüften. Keine Menschen und Tiere in geparkten Autos zurücklassen. Für andere sorgen, besonders wenn sie zu einer Risikogruppe zählen.

Viel Trinken ohne Kohlensäure auch wenn man noch nicht durstig ist, Körper erfrischen mit kühler Dusche, kalten Umschlägen oder Unterarm- und Fußbädern, Aufenthalt im Freien in der größten Hitze vermeiden, im Freien im Schatten aufhalten, kühle Orte aufsuchen, weite, helle und atmungsaktive Kleidung, Kopfbedeckung und Sonnenbrille tragen und leichte Kost zu sich nehmen. Die Wohnung in den Morgenstunden gut durchlüften. Keine Menschen und Tiere in geparkten Autos zurücklassen. Für andere sorgen, besonders wenn sie zu einer Risikogruppe zählen. Erste Anzeichen: Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit und schwacher Puls sollten unbedingt ernst genommen werden.

Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit und schwacher Puls sollten unbedingt ernst genommen werden. Erste Hilfe: Patient*innen aus der Sonne bringen, ihnen zu trinken geben und kalte Tücher auf Stirn, Nacken, Arme und Beine legen. Bei Bewusstlosigkeit die Rettung rufen.

Weitere Tipps und Informationen über das Cooling Center des Wiener Roten Kreuzes

Rückfragen & Kontakt:

Wiener Rotes Kreuz

Julia Riedler

Pressesprecherin

Mobil: +43/664/843 91 54

E-Mail: julia.riedler @ w.roteskreuz.at