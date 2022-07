Carsharing klimafreundlich gedacht: Autos besser nutzen und Ressourcen schonen

Die Wiener KIR Group bietet mit Smartmove ein wegweisendes Modell, um Carsharing-Modelle auszubauen.

Wien (OTS/LCG) - Während die Rufe nach ressourcen- und klimaschonender Mobilität immer lauter und die Lieferzeiten für Neuwagen aufgrund der globalen Logistikprobleme immer länger werden, reduziert ein großer Carsharing-Anbieter in Wien sein Angebot erneut. In den letzten drei Jahren wurde die Flotte des europäischen Marktführers sogar halbiert, womit deutlich weniger Autos für den notwendigen Individualverkehr in der Millionenmetropole zur Verfügung stehen.

Mit Smartmove hat die Wiener KIR Group ein innovatives Modell entwickelt, das es Firmen und Kommunen ermöglicht, ihren bestehenden Fuhrpark einem weiteren Nutzerkreis zu öffnen. Die bestehende Flotte kann beispielsweise mehreren Mitarbeitern zugänglich gemacht oder auch Haushaltsangehörigen zur Verfügung gestellt werden. Auch Anwohner im direkten Einzugsgebiet können so auf die Autos zugreifen und sie in ungenutzten Zeiten für Besorgungen und kleinere Wege verwenden. Stehzeiten, die bei Firmenautos oft über 60 Prozent betragen, werden deutlich reduziert, vorhandene Autos optimal ausgelastet und durch die Mieteinnahmen im Carsharing wirtschaftlicher betrieben. Neuanmeldungen werden ebenso minimiert wie die Anschaffung von Zweit- oder Drittautos in Haushalten.



„Smartmove ermöglicht es jedem Unternehmen und jeder Gemeinde, bestehende Fuhrparks sinnvoll zu nutzen und die Mobilität der Zukunft zu gestalten, in der weniger Autos auf der Straße rollen und hergestellt werden. Die bessere Nutzung der Ressource Auto erhält den notwendigen Individualverkehr und trägt zur Erreichung der Klimaziele bei“ , erklärt Geschäftsführer Florian Löschenberger.



Informationen zum Unternehmen auf smartmove.eu

