ORF III am Dienstag und Mittwoch: Christies „Mörderische Spiele“-Doppel, „Kultur Heute Spezial“ von den Bregenzer Festspielen

Außerdem: „Heimat Österreich“ und „Landleben“-Dokus, Kabarett mit Alex Kristan, zwei Ausgaben „Kabarett im Turm“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information zeigt am Dienstag, dem 19. Juli 2022, zwei Fälle der Reihe „Mörderische Spiele“ von Agatha Christie: „Mord beim Schulfest“ und „Mit offenen Karten“. Am Mittwoch, dem 20. Juli, meldet sich „Kultur Heute Spezial“ von der Eröffnung der Bregenzer Festspiele. Im Hauptabend widmet sich „Heimat Österreich“ dem „Almleben in der Weststeiermark“, danach führt eine Ausgabe von „Landleben“ durch das Inntal. Anschließend folgen die „Highlights aus den ersten drei Programmen“ von Alex Kristan sowie zwei Folgen „Kabarett im Turm“ mit den Comedy Hirten und Christof Spörk.

Dienstag, 19. Juli

Ab 20.15 Uhr stehen „Mörderische Spiele“ Marke Agatha Christie auf dem Programm. Der erste Fall dreht sich um einen „Mord beim Schulfest“ (20.15 Uhr). Die Gemeinde Steenwerck ist ein ruhiges Örtchen, das normalerweise durch keinerlei Eskapaden auffällt. Als jedoch bei einem Volksschulfest ein schauerliches Verbrechen stattfindet und die kleine Luisa Ortega ermordet aufgefunden wird, wagt Kommissar Laurence gemeinsam mit Alice Avril einen Blick hinter die idyllische Fassade. Dabei stellen die beiden fest, dass jeder und jede dort wohl etwas zu verheimlichen hat. Im Krimi „Mit offenen Karten“ (21.50 Uhr) bewirbt Galerist Massud Shaïtana bei Kommissar Laurence seine „Sammlung von Mördern“ und lädt kurz darauf zu einer Soirèe. Er plant während ebendieser, vergangene Morde aufzuklären, doch endet sein ausgebufftes Spiel für ihn selbst tödlich. Jetzt stehen Laurence und Avril allein vier mysteriösen Charakteren gegenüber, die alle etwas zu verbergen scheinen.

Mittwoch, 20. Juli

Im Vorabend bringt „Kultur Heute Spezial“ (19.45 Uhr) die Highlights der Eröffnung der Bregenzer Festspiele, bei der die Wiener Symphoniker unter der Leitung von Enrique Mazzola spielen.

Danach präsentiert „Heimat Österreich“ das „Almleben in der Weststeiermark“ (20.15 Uhr), wo die Hügel deutlich sanfter abfallen als in den hochalpinen Regionen des Bundeslandes. Rund um die Orte Gößnitz, Hirschegg und Pack etwa hat sich seit Generationen ein beruhigtes Almleben erhalten. Gestalter Michael Weinmann porträtiert diese Region und hat die dort lebenden Menschen nach ihrem Tagesrhythmus und ihren Lebenseinstellungen gefragt. Anschließend geht es um das „Landleben“ „Im Inntal“ (21.05 Uhr): Zu den Festen, die man in Tirol nicht versäumen darf, gehört das im Frühjahr stattfindende Haller Radieschenfest. Es gibt einen Bauernumzug, Österreichs größtes Radieschenbrot – und natürlich eine Radieschenprinzessin.

Mit „Highlights aus den ersten drei Programmen“ (21.55 Uhr) von Alex Kristan setzt ORF III den Programmabend fort. Diese reichen von grandiosen Parodien berühmter Persönlichkeiten wie Niki Lauda, Hans Krankl oder Herbert Prohaska bis zu seinen fantastischen satirischen Auseinandersetzungen mit dem Alltag und Zwischenmenschlichkeiten. Ab 23.00 Uhr stehen zwei Ausgaben „Kabarett im Turm“ aus dem Wiener Ringturm auf dem Spielplan. Zunächst stellen die Comedy Hirten – die ebenfalls begnadeten Parodisten Peter Moizi, Herbert Haider, Christian Schwab und Rolf Lehmann – mit dem Programm „Alles perfekt“ ihr komödiantisches Können unter Beweis. Danach widmet sich Christoph Spörk, der mit seinem Musikkabarett landauf und landab sein Publikum begeistert, „Kuba“ (0.00 Uhr).

