SPÖ-Holzleitner: Backlash verhindern!

Wifo-Studie zeigt Rückschritte in der Frauen- und Jugendpolitik

Wien (OTS/SK) - „Die Regierung lässt Frauen und Jugendliche im Stich!“, so SPÖ-Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner in Reaktion auf eine WIFO-Studie, wonach es in der Frauen- und Jugendpolitik Rückschritte gibt. „Frauen- und Familienministerin Susanne Raab kann nicht länger so tun, als ginge sie das nichts an“, fordert Holzleitner. „Unsere Vorschläge wie Lohntransparenz, verpflichtende Väterkarenz, Quoten in Vorständen und ein Rechtsanspruch auf einen ganztägigen, ganzjährigen, kostenlosen Kinderbetreuungs- und Bildungsplatz liegen auf dem Tisch. Worauf wartet die Bundesregierung? Während wir immer weiter zurückfallen, zeigen Länder wie Spanien und die skandinavischen Länder wie mit konsequenter Frauenpolitik Fortschritte erzielt werden“, so Holzleitner. ****



„Österreich soll endlich wieder zu den fortschrittlichen Ländern in Europa zählen. Dafür wird es aber einen Richtungswechsel und Neuwahlen brauchen“, so Holzleitner. (Schluss) eb/ls

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1010 Wien

Tel.: 01/53427-275

https://www.spoe.at/impressum/