Banco Santander für Unterstützung ukrainischer Flüchtlinge ausgezeichnet

Unsere Teams arbeiten ständig daran, unsere Dienstleistungen für unsere Kundinnen und Kunden zu verbessern. Umso mehr freut es mich, dass Euromoney ihre Bemühungen mit diesen Auszeichnungen würdigt. Besonders stolz macht mich aber die von unseren Teams geleistete humanitäre Hilfe, die für Hunderttausende von Flüchtlingen einen echten Unterschied macht. Vielen Dank an alle Beteiligten für Ihre wichtige Arbeit! Ana Botín, Group Executive Chairman der Santander Gruppe

Wien (OTS) - Im Rahmen der „Euromoney Awards for Excellence 2022“ wurde die Banco Santander für ihre Hilfeleistungen zugunsten ukrainischer Flüchtlinge als beste Bank für Corporate Responsibility in Zentral- und Osteuropa prämiert. Weiters wurde das Finanzinstitut bereits zum zweiten Mal in Folge vom Londoner Wirtschaftsmagazin als weltbeste Bank für finanzielle Inklusion gewählt. Zudem sicherte es sich den Titel als beste Bank in Westeuropa sowie jenen der besten Bank für kleine und mittlere Unternehmen in Westeuropa.

Bereitstellung von Unterkünften und Bargeld

Seit Beginn des Ukraine-Krieges hilft die Santander Bank Polska – zusammen mit dem UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) – Kriegsflüchtlingen mit einer Finanzdienstleistung, die ihnen schnellen und sicheren Zugang zu Bargeld nach ihrer Ankunft in Polen ermöglicht. In knapp fünf Monaten haben sich bisher mehr als 220.000 Schutzsuchende auf dem Dienst registriert, der auf dem polnischen Zahlungssystem BLIK basiert.

In Kooperation mit den lokalen Behörden half die Banco Santander zudem hunderten Menschen bei der Flucht nach Spanien und Portugal und stellte Teile ihres Konzernsitzes im spanischen Boadilla del Monte als temporäre Unterkunft bereit.

Erneut weltbeste Bank für finanzielle Inklusion

Nach der erstmaligen Prämierung im Jahr 2021 darf sich die Banco Santander auch im Jahr 2022 über die Euromoney-Auszeichnung „World’s Best Bank for Financial Inclusions“ freuen. Das Magazin würdigte dabei die Bestrebungen des Finanzdienstleisters, Einzelpersonen und Unternehmen durch eine Reihe von Programmen in Europa, Südamerika und den USA finanziell zu unterstützen.

Im Zeitraum von 2019 bis 2021 konnte die Bank über 7,5 Millionen Menschen mit dem Zugang zu Finanzmitteln und dem Ausbau ihres Finanzwissens helfen. Bis 2025 hat sie sich zum Ziel gesetzt, 10 Millionen Menschen beim Ausbau ihrer finanziellen Eigenständigkeit zu unterstützen.

Freude über die Auszeichnungen

Banco Santander (SAN SM, STD US, BNC LN) ist eine führende Privat- und Geschäftsbank, die 1857 gegründet wurde und ihren Hauptsitz in Spanien hat. Sie hat eine starke Präsenz in 10 Kernmärkten in den Regionen Europa, Nordamerika und Südamerika und ist eine der größten Banken der Welt nach Marktkapitalisierung. Ihr Ziel ist es, Menschen und Unternehmen auf einfache, persönliche und faire Art und Weise zu unterstützen, erfolgreich zu sein. Santander baut eine verantwortungsvollere Bank auf und ist eine Reihe von Verpflichtungen eingegangen, um dieses Ziel zu unterstützen. So will Santander zwischen 2019 und 2025 mehr als 120 Milliarden Euro an grünen Finanzierungen aufbringen und im gleichen Zeitraum mehr als 10 Millionen Menschen finanziell unterstützen. Zum Ende des ersten Quartals 2022 verfügte Banco Santander über ein Gesamtvermögen von 1,2 Billionen Euro, 155 Millionen Kunden, von denen 26 Millionen treue und 49 Millionen digitale Kunden sind, 9.900 Filialen und 198.000 Mitarbeiter.

