ORF-„Sommerkabarett“: „Salzburger Stier 2022 – Der Preisträgerabend“ am 19. Juli in ORF 1

Danach erhellen die „Pratersterne“ „DIE.NACHT“

Wien (OTS) - Das ORF-„Sommerkabarett“ geht in die zweite Runde: Der „Preisträgerabend“ des „Salzburger Stiers“ ist am Dienstag, dem 19. Juli 2022, um 22.00 Uhr in ORF 1 zu sehen. Noch mehr zu lachen gibt es gleich danach um 23.10 Uhr bei den „Pratersternen“. Hosea Ratschiller begrüßt Florian Scheuba, Sarah Bosetti, Michael Buchinger und Christof Spörk auf der Stand-up-Bühne.

ORF-„Sommerkabarett“: „Salzburger Stier 2022 – Der Preisträgerabend“ um 22.00 Uhr

Der „Salzburger Stier“ ist der renommierteste Kabarettpreis im deutschsprachigen Raum. Jedes Jahr werden je ein Kleinkunst-Act aus Österreich, Deutschland und der Schweiz gekürt. Bei der heurigen Preisverleihung im schönen Lindau werden Omar Sarsam (A), Luise Kinseher (D) sowie Fatima Moumouni und Laurin Buser (CH) ausgezeichnet.

„Pratersterne“ um 23.10 Uhr

Politsatiriker Florian Scheuba eröffnet den Abend. Die deutsche Kabarettistin Sarah Bosetti philosophiert über die Ähnlichkeiten zwischen Gehirn und Darm. Internet-Star Michael Buchinger berichtet von seinen Erfahrungen mit Sprachstudien und Tieren. Und Musikkabarettist Christof Spörk beschließt den Abend mit einem Lied über den Konjunktiv.

Die weiteren ORF-„Sommerkabarett“-Termine im Überblick:

Dienstag, 26. Juli, 23.25 Uhr: „Severin Gröbner: Servus Piefke“ Freitag, 29. Juli, 20.15 Uhr: „Caroline Athanasiadis: Tzatziki im 3/4-Takt“

Freitag, 5. August, 20.15 Uhr: „Michael Mittermeier: Lucky Punch“ Dienstag, 9. August, 22.00 Uhr: „Stefan Haider: Free Jazz“ Freitag, 12. August, 20.15 Uhr: „Malarina: Serben sterben langsam“ Freitag, 19. August, 20.15 Uhr: „Manuel Rubey: Goldfisch“ Freitag, 26. August, 20.15 Uhr: „Pratersterne Hochschaubahn“ Freitag, 2. September, 20.15 Uhr: „Gernot Kulis: Herkulis“

Die ORF-„Sommerkabaretts“ mit Caroline Athanasiadis, Malarina, Manuel Rubey, der „Pratersterne Hochschaubahn“ und Gernot Kulis sind jeweils am Dienstag danach um 22.00 Uhr im Rahmen von „DIE.NACHT“ nochmals in ORF 1 zu sehen.

Sommerliches Kabarett auf Flimmit

Auch Flimmit sorgt mit seinem sommerlichen Kabarett-Reigen für beste Unterhaltung. Dabei gibt es u. a. ein Wiedersehen mit Andrea Händler („Das Schweigen der Händler“), Alfred Dorfer („Badeschluss“), Andreas Vitásek („39,2 – Ein Fiebermonolog“), Alex Kristan („Lebhaft – Rotzpipn forever“) und vielen mehr. Neu im Programm ist auch Michael Niavaranis aktuelle Simpl-Revue „Krone der Erschöpfung“, bei der auf höchst unterhaltsame Weise die vergangenen Lockdowns resümiert und das politische Geschehen in Österreich scharfzüngig kommentiert wird.

