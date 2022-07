10. Bezirk: Rock’n Roll mit Pete Art im Böhmischen Prater

Karten (32 Euro) für Konzert am 23.7.: bettina.weber@pete-art.at

Wien (OTS/RK) - Unter dem Titel „Best of 50er & 60er Jahre“ tragen der Sänger Pete Art und seine Band „The Rock’n Roll Junkies“ beim Konzert am Samstag, 23. Juli, ab 19.00 Uhr, im Böhmischen Prater in Wien-Favoriten temperamentvolle und bewegende Lieder aus alten Zeiten vor. Die Veranstaltung findet im Saal „Tivoli“ (10., Laaer Wald 30 c) statt. Einlass: 18.00 Uhr. Für Nostalgiker*innen haben Pete Art und dessen rockende Freunde ein buntes Programm mit allerlei melodiösen Schmankerln parat. Der Eintrittspreis beträgt 32 Euro. Karten-Reservierungen: Telefon 0699/138 51 887 bzw. E-Mail bettina.weber@pete-art.at.

Pete Art stammt aus Favoriten und war in der Jugend oftmals im Laaer Wald unterwegs. Nun gastiert der stimmgewaltige Künstler erstmals im „Tivoli“ und lädt zu einer „Voiiigaaas Rock’n Roi Party“ ein. Begleitet von seiner 7-Mann-Combo singt Pete Art laut eigenen Worten den „erdigsten Rock’n Roll der Stadt“. Das Publikum darf sich auf die besten Lieder aus den erfolgreichen Alben „Echta Rock ‚n’ Roi“, „Austro Pop ‚n‘ Roi“ und „Elvis 68 Comeback Special – The Live Session“ freuen. Die Agentur „24/7 Carer“ organisiert den beschwingten Rock’n Roll-Abend.

Besucherinnen der verschiedensten Konzerte und Festivitäten im Saal „Tivoli“ haben die aktuellen Corona-Vorgaben zu beachten. Um die Koordination der unterhaltsamen Veranstaltungen kümmert sich der „Kulturverband Böhmischer Prater“. Anfragen zu den nächsten Aktivitäten werden unter der Telefonnummer 0676/720 94 11 (Verbandssprecher: Manfred Fritz) beantwortet. Informationen per E-Mail: m.fritz@musicreport.at.

Allgemeine Informationen:

Rock’n Roll-Sänger Pete Art: www.pete-art.at/

Kulturverband Böhmischer Prater: www.böhmischer-prater.at

Veranstaltungen im 10. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/favoriten/

