Bildungskonzept der École 42 brilliert im internationalen WURI-Ranking

World's Universities with Real Impact zeichnet Coding-Schule École 42 zweifach aus. Wiener Standort 42 Vienna eröffnet im Oktober 2022.

Wir freuen uns sehr, dass 42 im WURI-Ranking dermaßen gut abgeschnitten hat. Innovation und Ethik sind ein großer Bestandteil unserer Philosophie, durch welche wir Studentinnen und Studenten mehr als nur einen Campus zum Erlernen umfassenden Programmier- und IT-Expertise bieten. Denn 42 ist vor allem eine Philosophie, eine Revolution, die mit allen Paradigmen der Bildung bricht Sophie Viger, CEO, École 42

Wien (OTS/LCG) - Bereits zum dritten Mal wurde das, vom Organisationskomitee der Hanseatic League of Universities (HLU) eingeführte, Ranking der World's Universities with Real Impact (WURI) veröffentlicht. Die Rangliste umfasst Eliteuniversitäten wie Stanford, Harvard, Massachusetts Institute of Technology (MIT) und Oxford – sowie die 2013 in Paris gegründete École 42 mit ihrer kostenlosen IT- und Programmierausbildung. Eine Institution, welche sich in weniger als zehn Jahren zu einem internationalen Maßstab für die Ausbildung der Profile der Zukunft in den vom Arbeitsmarkt geforderten digitalen Schlüsselkompetenzen entwickelt hat und nun bereits zum zweiten Mal in Folge in die Top zehn der innovativsten Universitäten der Welt einreiht.

École 42 achtplatziert im globalen Innovations-Ranking

Jedes Jahr bewertet das WURI-Ranking die kreativen und innovativen Ansätze der Forschungs- und Bildungsprogramme sowohl etablierter als auch kleiner Hochschulen in den Kategorien „Industrielle Anwendung“, „Unternehmergeist“, „Ethischer Wert“, „Weltoffenheit“, „Krisenmanagement“ sowie „Vierte industrielle Revolution“. Abgeschlossen wird der Bewertungsprozess durch eine strenge Prüfung der Mitglieder des WURI-Evaluierungsausschusses, welche schließlich eine Liste von Universitäten für die weltweiten Top-100-Rankings empfehlen.

In dem diesjährigen WURI-Ranking konnte das Bildungskonzept der École 42 bereits zum zweiten Mal in Folge besonders hinsichtlich der Kategorie „Ethischer Wert“ überzeugen. In dieser Kategorie darf sich die Hochschule abermals über den ersten Platz freuen und rangiert in ethischen Fragen auch in Zukunft weiterhin vor traditionsreichen und anerkannten Institutionen wie Stanford, Yale, Harvard oder dem University College London. Doch damit nicht genug: denn war die École 42 im Ranking der „Global Most Innovative Universities“ 2021 noch zehntplatziert, belegt die Universität in diesem Jahr bereits den achten Platz in puncto Innovation.

„Wir freuen uns sehr, dass 42 im WURI-Ranking dermaßen gut abgeschnitten hat. Innovation und Ethik sind ein großer Bestandteil unserer Philosophie, durch welche wir Studentinnen und Studenten mehr als nur einen Campus zum Erlernen umfassenden Programmier- und IT-Expertise bieten. Denn 42 ist vor allem eine Philosophie, eine Revolution, die mit allen Paradigmen der Bildung bricht“ , so École-42-CEO Sophie Viger.

Bewerbungsphase für 42 Vienna startet

Wer Teil der vielfach ausgezeichneten École 42 sein möchte, hat nun die Chance dazu! So stehen ab Oktober 2022 im Wiener Gemeindebezirk Döbling 150 Studienplätze für das erste Studienjahr zur Verfügung.

Die Andersartigkeit der École 42 zeigt sich bereits im Bewerbungsprozess der Schule. So startet die Akkreditierung gegensätzlich zu einem herkömmlichen Bewerbungsverfahren mit zwei Online-Logikspielen. Als zweite Stufe absolvieren die zukünftigen Studenten eine vierwöchige „Piscine“ (franz. Schwimmbecken) am Campus in Wien

Innerhalb dieser für 42 Vienna am 1. August 2022 startenden Codier-Testphase arbeiten Bewerber in eigenem Tempo an verschiedensten Projekten. Um das Erlernte weiter zu vertiefen, wird auch am Wochenende gemeinsam an Gruppenprojekten gearbeitet. Hinzu kommen regelmäßig stattfindende Infoveranstaltungen, inspirierende Impulsvorträge, Yoga-Sessions und vieles mehr.

Das disruptive Bildungskonzept, die gamifizierten Lernmodelle und der individuelle Bewerbungsprozess sind es, weshalb die École 42 heute als eine weltweit führende Institution in der Informatikausbildung gilt – und neben renommierten Universitäten wie Harvard, Berkeley und Cambridge rangiert. Nach erfolgreichem Abschluss des im August 2022 startenden Aufnahmeverfahrens können Interessierte schon bald das spezielle Bildungskonzept und humanistische „Peer-to-Peer“-Ausbildungsmodell sowie die gamifizierten Lehrmodelle kostenlos für sich in Anspruch nehmen.

Ab Oktober 2022 stehen in Döbling 150 Studienplätze für das erste Studienjahr zur Verfügung. Für alle Interessierten geht die Bewerbungsfrist bis 20. August 2022 somit in die heiße Phase!

Weitere Informationen auf 42vienna.com

+++ BILDMATERIAL +++ Bildmaterial steht zur honorarfreien Veröffentlichung im Rahmen der redaktionellen Berichterstattung zur Verfügung. Bilder hier downloaden!

Rückfragen & Kontakt:

leisure communications

Helena Zacher

Tel.: +49 176 30427819

hzacher @ leisure.at

https://www.leisure.at/presse