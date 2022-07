Sima/Kutheil: Neuer Besucher*innenrekord auf Wiens Märkten

Marktoffensiven wirken – Wiener*innen haben Märkte in der Pandemie besonders schätzen gelernt

Wien (OTS) - Wieder ein neuer Besucher*innenrekord für Wiens Märkte: Im Mai wurden 387.600 Besucher*innen pro Woche gezählt, das ist ein Zuwachs von 8% im Vergleich zur letzten Erhebung im Mai 2019. „Unsere Marktoffensiven wirken, in Pandemiezeiten haben noch mehr Wienerinnen und Wiener die Märkte und ihr frisches Angebot zu schätzen gelernt. Sie honorieren auch, dass dank des unermüdlichen Einsatzes des Marktamts und der Standler*innen die Märkte die gesamte Corona-Zeit geöffnet waren und der Einkauf an der frischen Luft jederzeit möglich war“, bedankt sich die für die Märkte zuständige Stadträtin Ulli Sima beim so engagierten Marktamts-Team.

Dieses hat die letzten beiden Jahre speziell dazu genutzt, bauliche Sanierungen und erhebliche Verschönerungsmaßnahmen auf den Märkten durchzuführen. So wurde beispielsweise der Hannovermarkt einer Generalsanierung – und dies während des laufenden Betriebes – unterzogen. Der Floridsdorfer Markt besticht nicht nur durch neue Farben, gerade hier wurde mit dem „Tröpferlbad 2.0“, einer kühlen Oase im heißen Stadtgebiet, ein Vorzeigeprojekt realisiert. Vom Marktamt organisierte Veranstaltungen runden das Einkaufserlebnis ab und erzeugen einen Wohlfühlfaktor bei Kund*innen.

„Wir freuen uns sehr zu sehen, dass unsere tägliche Arbeit bei der Bevölkerung ankommt. Gerade während der Pandemie ist es unseren Kund*innen offenbar besonders wichtig zu wissen, woher ihre täglich eingekaufte Ware kommt. Den hohen Anteil an regionalen Lebensmitteln und die besondere Qualität der angebotenen Waren gewährleisten wir mit unseren Kontrollen, der Erfolg gibt uns Recht“, erklärt Marktamtsdirektor Andreas Kutheil.

Meidlinger Markt und Karmelitermarkt als die stärksten Gewinner

Die stärksten Besucher*innenzahlen erzielten wieder der Brunnenmarkt mit 79.873, der Rochusmarkt mit 51.657 und der Naschmarkt mit 50.513 Besucher*innen pro Woche. Auch der Viktor-Adler-Markt in Favoriten und der Meiselmarkt im 15. Bezirk konnten stark zulegen. Besonders erfreulich ist auch die Entwicklung Karmelitermarkt in der Leopoldstadt und am Meidlinger Markt. Die beiden Märkte konnten ihre Besucher*innenzahl fast verdoppeln.

Neue Märkte auf Probe gut angenommen

Auch die in den letzten beiden Jahren entstandenen Märkte auf Probe laufen gut, es gibt keine Vergleichszahlen, aber die Frequenzen entwickeln sich erfreulich. So entstand in Hernals am Leopold-Kunschak-Platz der „Alszeilenmarkt“, in Penzing der „Matznermarkt“ in der Goldschlagstraße und im 7. Bezirk der „Neubaumarkt“, Ecke Neubaugasse/Lindengasse.

Als neuesten Zuwachs wird es zukünftig auch in Simmering wieder einen Markt geben, wenn ab 16. September der „Lorymarkt“ auf seinem „alten“ Platz in der Geiselbergstraße/Lorystraße/Gottschalkgasse seine Pforten öffnen wird.

Nähere Informationen gibt es beim Marktamts-Telefon unter der Wiener Telefonnummer 4000 - 8090. Das Marktamts-Telefon ist Montag bis Freitag zwischen 7:30 und 21 Uhr, Samstag zwischen 8 und 18 Uhr und Sonntag zwischen 9 und 15 Uhr besetzt.

rk-Fotoservice: www.wien.gv.at/presse/bilder

