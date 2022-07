VP-Mahrer: Wien wird Teuerungshauptstadt

Wien, Wien nur du allein, wirst die teuerste Stadt des Landes sein - Bürgermeister kündigt weitere Gebühren-Erhöhungen an

Wien (OTS) - Am Sonntag kündigte Bürgermeister Ludwig die Erhöhung nach dem eigens für Wien kreierten „Valorisierungsgesetz“ an. Hierdurch werden sämtliche Gebühren von Müll bis Abwasser und Parken kräftig angehoben. Durch den Anstieg der städtischen Gebühren, der laut Ludwig nur eine Inflationsabgeltung sei, befeuere er die Teuerung allerdings zusätzlich. „Wenn jeder seine Kosten weitergibt, wird das Leben noch teurer und die Inflation steigt. Ein Kreislauf, den die Wiener SPÖ offensichtlich noch nicht verstanden hat“, so der Landesparteiobmann der Wiener Volkspartei, Stadtrat Karl Mahrer.

Bürgermeister Ludwig im Schutz des selbst gemachten Nebels

Durch seinen Aufruf zum Energiepreisgipfel warf Michael Ludwig eine „politische Nebelmaschine“ an. Im Schutz des Nebels unbemerkt blieben die massiven Wien-Belastungen, wie die beträchtliche Erhöhung der Bäder-Tarife, eine nahezu Verdoppelung der Fernwärmepreise des stadteigenen Energieversorgers Wien Energie oder Rekord-Gebührenerhöhungen. „Wir fordern Bürgermeister Ludwig auf, im Sinne der Wienerinnen und Wiener zu agieren und endlich aktive Schritte gegen die Teuerung in Wien zu setzen“, so Mahrer abschließend.

