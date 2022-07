www.bundespraesidentenwahl.at: Der Cannabis-Freiheitskämpfer Wolfgang Pöltl unterstützt FPÖ - Kandidaten Dr. Walter Rosenkranz

Pöltl: Mit Dr. Walter Rosenkranz als Bundespräsidenten wird das Leid der österreichischen Bevölkerung ein Ende haben.

Graz (OTS) - In der Cannabisbranche kennt ihn jeder: Wolfgang Pöltl tritt vehement für die Legalität der Inhaltsstoffe der Hanfpflanze ein. Als Bundespräsidentschaftsbewerber 2004 kennt er auch die Vorrausetzungen und Abläufe der Bundespräsidentenwahl genau. Er weiß um die Medienmanipulation und suggestive, einseitige, Berichterstattung in Funk-Print-TV, welche dem Wahlvolk den einzig richtigen und wahren Bundespräsidenten mittels schon fast professionellen Hypnose-Techniken vorgaukeln soll. Gegenkandidaten zum von den politischen Machthabern gewollten Bundespräsidenten werden von den Medien lächerlich gemacht und als Spaßbewerber herabgewürdigt. 6000 WählerInnen müssen defacto völlig rechtswidrig auf das Wahlgeheimnis verzichten, wenn sie öffentlich vor dem Gemeindeamt bekannt geben müssen, wen sie zum Bundespräsidenten wählen wollen. Mit dem nun von der FPÖ nominierten Bewerber für das höchste Amt im Staat, Dr. Walter Rosenkranz, werden es die Manipulationsmedien aber schwer haben. Dieser Polit-Profi hat als Volksanwalt bereits das Volk bestens vertreten und kennt die Sorgen der BürgerInnen. Diesen hervorragenden Volksvertreter wird die politikabhängige Suggestivpresse nicht so einfach beleidigen, missachten und als Kasperl hinstellen können. Dr. Walter Rosenkranz ist die große Chance für Österreich, damit in diesem Land wieder Zufriedenheit , Wohlstand und Wirtschaftskraft herrscht. Damit Österreich den ÖsterreicherInnen zurückgegeben werden kann, braucht es keinen Grünen-Günstling, sondern einen Mann von großem Format. Lesen Sie mehr unter www.bundespraesidentenwahl.at

