TIROLER TAGESZEITUNG "Leitartikel" Ausgabe vom 16. Juli 2022, von Alois Vahrner: "Bitteres Zeugnis für Österreichs Politik"

Innsbruck (OTS) - Eine Woche nach Schulschluss war auch „Zeugnistag“ für die österreichischen Polit-Spitzen. Beim neuen APA/OGM-Vertrauensindex fallen viele durch. Hoffentlich endlich ein Weckruf für die Regierung – und auch die Opposition.

Schlimmer geht’s offenbar doch noch immer: War das Vertrauen der Wählerinnen und Wähler bereits im März auf den tiefsten Wert seit Beginn der Umfragen vor mehr als 20 Jahren gefallen, so ging es jetzt nochmals nach unten. Nur fünf von 27 abgefragten PolitikerInnen kamen auf einen positiven Vertrauenswert, also mehr positive als negative Beurteilungen – neben „Klassenprimus“ Bundespräsident Alexan­der Van der Bellen (selbst er verlor 10 Punkte) noch Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP); Nationalrats-Vizepräsidentin Doris Bures (SPÖ), Justizministerin Alma Zadic und Kultur-Staatssekretärin Andrea Mayer (beide Grüne). Allesamt bei minus 9 bis 11 liegen Kanzler Karl Nehammer (stürzte um 13 Punkte ab), SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner und NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger. Traditionell Schlusslicht ist FPÖ-Obmann Herbert Kickl (Saldo von minus 60), dem aber ÖVP-Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (minus 55) dicht auf den Fersen ist.

Eine Krise jagt seit Jahren die nächste, nach Corona jetzt der Ukraine-Krieg mit der Angst um die Energieversorgung und der massiven Teuerungswelle, die allen Wohlstand kostet. Dazu die Klimakrise, Probleme bei den Lieferketten und am Arbeitsmarkt. Dass diese Krisen allesamt nur sehr schwer zu bewältigen sind, ist unbestritten. Anders als zu Beginn der Corona-Krise, als die türkis-grüne Regierung und der damalige Bundeskanzler Sebastian Kurz im absoluten Umfrage-Höhenflug unterwegs waren, ist der Glaube an die Lösungskraft der Koalition seither massiv geschrumpft. Aber letztlich auch an jene der für viele wenig glaubwürdigen Opposition. Laut einer kürzlich von der Krone in Auftrag gegebenen Umfrage vertrauen nur 18 Prozent der Regierung und auch nur 22 Prozent der Opposition, dass diese, wenn die ans Ruder käme, es besser machen würde. Das ist ebenso wie jetzt der Vertrauensindex ein absolutes Alarmsignal für die gesamte heimische Politik, weil Demokratie ganz entscheidend vom Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger abhängt.

Die Regierung hat sich nach der schweren Krise rund um die Chat-Affären und Ablöse von Kurz wieder zusammengerauft, so richtig dick ist das Koalitions-Eis aber weiterhin nicht. ÖVP und Grüne wären mit momentan etwa 30 Prozent von einer Mehrheit weit entfernt, die ÖVP ist mit je nach Umfrage 20 bis 22 Prozent (und damit gleichauf mit der FPÖ) sogar auf die Vor-Kurz-Tiefstwerte zurückgefallen. „Augen zu und durch“ aus Angst vor einer drohenden Wahlschlappe allein reicht nicht aus, um wieder in die Spur zu kommen.

