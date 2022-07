„Train the Trainer“: Nachhaltigkeitsfortbildung in den Kitzbüheler Alpen

Tirol/Kitzbüheler Alpen (OTS) - Das Thema Nachhaltigkeit ist ein immer präsenter werdender, nicht mehr wegzudenkender Teil der Tourismus- und Freizeitwirtschaft. Um nachhaltig zu agieren, Gäste und Mitarbeiter leiten, Ressourcen schonen und Regionalität nutzen zu können, benötigen Betriebe neue Impulse und Hilfestellung in der Auseinandersetzung und Anwendung. Dieses Thema greift die Vermieterakademie Tirol im Rahmen der „Train the Trainer“-Initiative auf und zeigt, wie wichtig ein ressourcenschonender und sozial verträglicher Betrieb ist. Gleichzeitig bekommen teilnehmende Vermieter-Coaches Maßnahmen und Tipps aufgezeigt, um die erfolgreiche Ausrichtung der Unternehmen zu fördern.

„Train the Trainer“-Programm in den Kitzbüheler Alpen

„Im Rahmen des ‚Train the Trainer‘-Programmes der Vermieterakademie Tirol geht es darum, die bereits ausgebildeten Vermieter-Coaches der Tourismusverbände mit zusätzlichem Know-How zu aktuellen Themen und Zukunftstrends auszurüsten. Letztendlich wissen die Coaches am besten, in welchen Bereichen ‚ihre‘ Vermieterinnen und Vermieter Unterstützung benötigen“, so Katrin Perktold, Geschäftsführerin des Verbands der Tiroler Tourismusverbände. Jüngst absolvierten die Vermieter-Coaches der Tourismusverbände Ferienregion Hohe Salve, Kitzbüheler Alpen – Brixental, Kitzbüheler Alpen – St. Johann in Tirol und PillerseeTal die Fortbildung im Bereich der Nachhaltigkeit. „Das Seminar war sehr informativ. Mit Expertin Theresa Mitterer-Leitner hätten wir keine bessere Vortragende - oder besser gesagt ‚Trainerin‘ - zum Thema Nachhaltigkeit bekommen können. Wir Vermieter-Coaches hatten die Möglichkeit von einer Expertin zu lernen, hatten Zeit für spannende Diskussionen, konnten viel Neues lernen und uns dabei sehr gut untereinander austauschen. Mit dem ‚Train the Trainer‘-Programm zum Thema Nachhaltigkeit konnten wir unser Fachwissen vertiefen und sind nun bestens gerüstet, um das Gelehrte und die Strategien an unsere Vermieterinnen und Vermieter weiterzugeben und sie in diesem umfassenden Fachgebiet zu stärken und zu unterstützen“, erläutert Anna Krall, Leitung Urlaubsberatung & Mitgliederservice und Coaching TVB Kitzbüheler Alpen – Brixental.

Trainer werden zu Nachhaltigkeitsbotschaftern

Wie stellt sich ein Betrieb nachhaltig auf? Wie entwickelt man Nachhaltigkeitskonzepte und setzt diese in die Praxis um? Wie können Stärken kleiner Betriebe für mehr Nachhaltigkeit genutzt werden und wie motiviert man den Gast zu einem nachhaltigen Verhalten? Diesen Fragen und vielen mehr stellen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei der Schulung und lernen, wie sie dieses Wissen auch den Betrieben weitergeben können, um nachhaltige Lösungen in den Alltag zu integrieren. „Das Interesse der Tourismusverbände, die Destinationen laufend nachhaltiger zu gestalten, ist sehr groß. Auch setzen sehr viele Betriebe verschiedene Maßnahmen längst um. Nun gilt es, weitere Ansätze in allen Bereichen der nachhaltigen Entwicklung – sozial, ökologisch und wirtschaftlich – bewusst und strukturiert anzugehen und auch, voneinander zu lernen. Den Vermieter-Coaches ist es dabei ein sehr großes Anliegen, individuell auf die Betriebe einzugehen und auch zu sammeln, wo es schon Stärken gibt, die man weiter ausbauen kann“, weiß Kursleiterin Theresa Mitterer-Leitner, Senior Lecturer am MCI Innsbruck.





