ÖGB-Schumann: „Gefordert und durchgesetzt – Schulstartgeld wird erhöht“

Positive Signale auch bei der kontraproduktiven Regelung, Väter in Karenz finanziell zu benachteiligen

Wien (OTS) - „Gefordert - durchgesetzt“, freut sich Korinna Schumann, Vizepräsidentin und Frauenvorsitzende des ÖGB (Österreichischer Gewerkschaftsbund) über die Ankündigung des Sozialministers, dass das Schulstartgeld doch nicht gekürzt, sondern erhöht wird: „Wir haben die geplante Kürzung seit Bekanntwerden der Pläne heftig kritisiert, weil das gerade in Zeiten der Teuerung völlig unverständlich und kontraproduktiv wäre.“

Auch eine weitere Botschaft der Gewerkschaften scheint bei den politisch Verantwortlichen angekommen zu sein. Bisher wurde der sogenannte Familienzeitbonus, die Geldleistung für Väter während ihres Papamonats, vom späteren Kinderbetreuungsgeldbezug abgezogen. „Der ÖGB hat immer darauf hingewiesen, dass diese Regelung kontraproduktiv ist, wenn man Väter stärker an der Karenz beteiligen möchte. Wenn man mehr Väter in Karenz möchte, dann braucht es einen Anreiz, keine Benachteiligung. Anscheinend ist diese Botschaft nun endlich bei Ministerin Raab angekommen“, so Schumann: „Gewerkschaftlicher Druck zahlt sich eben aus – so kann es weitergehen: Wir haben noch viele Ideen und Forderungen, deren Umsetzung das Leben von Familien und Alleinerzieherinnen verbessern würde!“

