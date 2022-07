Nefertiti Greene leitet bei Mars Petcare die neue Abteilung für Wissenschaft und Diagnostik

Brüssel (ots/PRNewswire) -

Mars Petcare ernennt die ehemalige Johnson & Johnson-Führungskraft Nefertiti Greene zum Mitglied des Global Petcare Leadership Teams

Greene leitet neue Abteilung von Mars Petcare, Science & Diagnostics

Demonstriert das große Engagement des Unternehmens für Förderung von Wissenschaft und Innovation

Heute hat Mars Petcare, das führende Unternehmen für Gesundheit, Dienstleistungen und Ernährung für Haustiere, Nefertiti Greene zur Präsidentin des neuen Geschäftsbereichs Science & Diagnostics ernannt. Als Mitglied des Führungsteams von Mars Petcare und unter der Leitung von Loic Moutault, Präsident von Mars Petcare, wird Greene das wachsende Diagnostikgeschäft beaufsichtigen und die Wissenschaft bei Mars Petcare leiten, einschließlich des Waltham Petcare Wissenschaftsinstitut.

Seit mehr als 50 Jahren treibt Mars Petcare die Wissenschaft voran, um die Bedürfnisse von Haustieren und ihr allgemeines Wohlbefinden besser zu verstehen. Unsere Forschungsteams arbeiten in verschiedenen Bereichen wie optimale Ernährung für Haustiere, Datenwissenschaft, Mikrobiom von Hunden und Katzen sowie Biomarker für Gesundheit und Krankheit. In diesem Jahr hat Mars Petcare die weltweit erste Biobank Biobank für Haustiere angekündigt, die einzigartige Erkenntnisse für die Entwicklung von Gesundheitslösungen für Haustiere liefern soll. Der neue Geschäftsbereich Mars Petcare Science & Diagnostics baut auf dem wissenschaftlichen Erbe des Unternehmens und seiner führenden Rolle in der prädiktiven Diagnostik auf.

Loic Moutault, Global President von Mars Petcare, sagte: „Nefertiti wird eine wesentliche Rolle beim weiteren Wachstum unseres Diagnostikgeschäfts spielen und die Wirkung unserer Wissenschaft beschleunigen. Wir sind sehr stolz auf unser Diagnostikgeschäft, das im gesamten Ökosystem von Mars Petcare eine zentrale Rolle spielt und einen wichtigen Beitrag zur Erreichung unserer Ziele leistet. Und wir wissen, dass der Übergang von der kurativen zur präventiven tierärztlichen Versorgung davon abhängt, dass wir in der Lage sind, Krankheiten bei Haustieren genau vorherzusagen und zu diagnostizieren

Greene kommt von Johnson & Johnson (J&J) zu Mars Petcare, wo sie als Head of Enterprise Strategy und Chief of Staff des CEO tätig war. Sie verfügt über fast 30 Jahre Branchenerfahrung in den Bereichen allgemeines Management, kommerzielle Abläufe, präklinische und klinische Forschung in der pharmazeutischen und medizintechnischen Industrie. Vor ihrer jetzigen Tätigkeit war Greene in verschiedenen Positionen bei J&J tätig, unter anderem als U.S. President von Ethicon, Inc. einem Multi-Milliarden-Dollar-Geschäft für allgemeine Chirurgie in den USA. Davor war Greene als Global President von Ethicon und als Präsidentin von Janssen Therapeutics tätig, wo sie die Verantwortung für die Gewinn- und Verlustrechnung des Pharmageschäfts für Infektionskrankheiten und Impfstoffe in den USA trug. Sie begann ihre Karriere in der wissenschaftlichen Forschung bei Regeneron und arbeitete anschließend in der klinischen Forschung, im Marketing und im kommerziellen Betrieb verschiedener pharmazeutischer Unternehmen, darunter vier Jahre lang als Leiterin der US-Diabetesabteilung bei Bayer, bevor sie zu J&J kam.

Greene sagte hierzu: „Ich bin begeistert, dem Führungsteam von Mars Petcare beizutreten und freue mich darauf, meine Erfahrungen in der Gesundheitsbranche zu nutzen, um die Erfolge in der Diagnostik und Wissenschaft bei Mars Petcare weiter auszubauen. Als Tierhalterin freue ich mich darauf, dazu beizutragen, die Reichweite und den Einfluss von Diagnostik und Wissenschaft für Haustiere auf der ganzen Welt zu vergrößern."

Während seiner Zeit bei J&J war Greene leitender Berater für den Enterprise Veterans Leadership Council und Mitglied des North America Diversity Equity and Inclusion Enterprise Advisory Board. Derzeit ist sie Mitglied des Executive Leadership Council und wurde 2019 von der NAFE (National Association of Female Executives) als P&L Leader of the Year ausgezeichnet. Greene ist auch Mitglied des Kuratoriums der Women's Sports Foundation.

Greene kommt am 18. Juli 2022 zu Mars Petcare.

Über Mars Petcare:

Bei Mars Petcare haben wir ein Ziel: A BETTER WORLD FOR CATS™. Durch umfassende tierärztliche Versorgung, Ernährung, bahnbrechende Diagnostik, tragbare Gesundheitsüberwachung, DNA-Tests und Tierschutz helfen wir Haustieren in mehr als 130 Ländern. Seit Jahrzehnten unterstützen wir die Erforschung der unglaublichen Wissenschaft der Interaktion zwischen Mensch und Tier am Waltham Petcare Science Institute, wo Wissenschaftler wichtige Fortschritte auf dem Gebiet der Gesundheit und des Wohlbefindens von Haustieren erzielen. Mars Petcare ist Teil von Mars, Incorporated, einem globalen Unternehmen in Familienbesitz, das sich Nachhaltigkeit innerhalb einer Generation zum Ziel gesetzt hat. Folgen Sie uns auf LinkedIn

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1859472/Mars_Petcare_Nefertiti_Greene.jpg

Rückfragen & Kontakt:

MarsPetcareGlobal @ freuds.com,

Millie Daly,

07891931644,

Millie.Daly @ freuds.com