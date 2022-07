NEOS zu RH-Bericht: Diese Regierung kann keine Krisen managen

„Hoyos: ÖVP und Grüne verschwenden nur Steuergeld statt Probleme zu lösen.“

Wien (OTS) - „Diese Bundesregierung kann einfach keine Krisen managen“, sagt NEOS-Generalsekretär und Vorsitzender des Rechnungshofsausschusses Douglas Hoyos, nachdem der Rechnungshof heute das 140 Millionen Euro schwere Testprogramm „Sichere Gastfreundschaft“ des Tourismusministeriums und mangelhaft dokumentierte und durchgeführte Vergaben von Beratungsleistungen um 2 Millionen Euro durch das Gesundheitsministerium kritisiert hat. „Der Bericht bestätigt unsere Kritik und zeigt erschreckend deutlich auf, dass ÖVP und Grüne orientierungslos durch jede Krise stolpern und dabei absolut sorglos mit Steuergeld umgehen.“

All das viele Geld habe nicht dazu geführt, dass Österreich besser durch die Corona-Krise gekommen wäre als andere Länder, so Hoyos: „Ganz im Gegenteil. Es gab härtere und längere Lockdowns, laufend Rekorde bei den Neuinfektionen und erhebliche Kollateralschäden – gesundheitlich, gesellschaftlich, wirtschaftlich.“

Es stünde der Regierung nun also gut zu Gesicht, würde sie sich die Kritik des Rechnungshofes zu Herzen nehmen und sich ihrer Verantwortung endlich bewusst werden, so Hoyos. „Wir müssen künftig besser vorbereitet sein auf das, was kommt. Uns stehen ein sehr harter Herbst und Winter bevor, gegen die Rekordinflation und die Energiekrise hilft die teure Showpolitik der Regierung nichts.“

