FPÖ – Hauser: „Auch beim Corona-Testprogramm ‚Sichere Gastfreundschaft‘ hat die ÖVP Steuergeld verschwendet!“

Wien (OTS) - „In der Corona-Politik versagte diese Regierung komplett und die ÖVP hat bei ihren unverhältnismäßigen Corona-Maßnahmen auch in diesem Fall wieder einmal massiv Steuergeld verschwendet.“ Mit diesen Worten kommentierte heute FPÖ-Tourismussprecher NAbg. Gerald Hauser die Rechnungshof-Kritik am Corona-Testprogramm „Sichere Gastfreundschaft“ des Tourismusministeriums.

„Schon lange kritisieren wir die unverhältnismäßigen Corona-Maßnahmen dieser schwarz-grünen Regierung und immer wieder wird unsere Kritik bestätigt – wie diesmal vom Rechnungshof. So hätte die ehemalige ÖVP-Tourismusministerin eine Auftragsvergabe statt einer Förderung für ein solches Testprogramm machen müssen, aber Köstinger hat lieber nach dem ÖVP-Motto - ‚Koste es, was es wolle‘ – gehandelt“, kritisierte Hauser.

„Die letzten zwei harten Jahre im Tourismus haben ÖVP und Grüne verursacht, da es die beiden Parteien waren, die die Tourismusbetriebe zusperrten. Während nämlich vom 2. November 2020 bis Ende Mai 2021 die österreichischen Tourismusbetriebe geschlossen waren, durften in der gleichen Zeit in der Schweiz die Betriebe offenhalten. Die Konsequenz daraus war, dass viele Mitarbeiter die Branche verließen und der Winter 2020/2021 in Österreich ein Komplettausfall wurde - in der Schweiz betrug hingegen das Wertschöpfungsminus in diesem Winter lediglich 35 Prozent. Der österreichischen Tourismuswirtschaft wurde durch diese schwarz-grüne Regierung ein massiver Schaden zugefügt“, betonte Hauser.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at