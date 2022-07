SPÖ-Kucher zu RH-Kritik an Tourismusministerium: Corona-Management der Regierung geprägt von Geldverschwendung und Inkompetenz

Wien (OTS/SK) - „Das Versagen der türkis-grünen Regierung im Corona-Management wird uns noch lange beschäftigen. Es ist geprägt von Geldverschwendung, Intransparenz und Inkompetenz“, ist SPÖ-Gesundheitssprecher Philip Kucher angesichts der Kritik des Rechnungshofes über das Missmanagement im Tourismus- und Gesundheitsministerium entsetzt. Da geht es um zugekaufte Leistungen im Gesundheitsministerium ohne Nachvollziehbarkeit, Förderungen von 140 Millionen Euro für die Testprogramme im Tourismus ohne Auftragsvergabe, um mangelhaft dokumentierte und durchgeführte Vergaben von Beratungsleistungen und nicht nachvollziehbare hohe Mittelaufstockung für die Österreich Werbung. Das Tourismusministerium ist jetzt gefordert, die notwendigen Informationen zu liefern. „Vertuschen, Durchtauchen und Aussitzen wird nicht mehr gehen“, so Kucher. „Es hat so viele sichtbare Pannen gegeben, von aufgehobenen, unklaren Gesetzen, unkoordinierten Maßnahmen bis zum bis heute nicht funktionierenden Datenmanagement und noch immer viel zu wenigen Impfungen. Da wundert das interne Missmanagement niemanden mehr“, so Kucher. ****

Das Virus und die Mutationen waren und sind davon unbeeindruckt. Die Infektionszahlen steigen schon wieder rasant. „Da rächt es sich, wenn immer wieder dieselben Pannen und Fehler passieren. Zuerst wurde die Test-Infrastruktur zurückgefahren, jetzt sollen die Quarantäne-Regeln fallen. Kein Plan, keine Maßnahmen und sich nicht an die Empfehlungen von Expert*innen halten – und, die wichtigsten Punkte, Vertrauen und Kommunikation sowie Nachvollziehbarkeit der Maßnahmen gibt es bis heute nicht“, so der düstere Befund des SPÖ-Gesundheitssprechers. (Schluss) sl/bj

