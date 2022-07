2. Bezirk: Begrünungsmaßnahmen sowie Errichtung einer Radverkehrsanlage in der Kleinen Sperlgasse

Wien (OTS) - Aufgrund der hohen Dichte an Schulen in der Kleinen Sperlgasse im 2. Bezirk soll die gesamte Straße verkehrsberuhigt und klimafreundlich gestaltet werden. Im Zuge des Bauvorhabens wird ein baulich getrennter Radweg errichtet und durch Begrünungsmaßnahmen die Aufenthaltsqualität erhöht. Die Stadt Wien – Straßenverwaltung und Straßenbau beginnt am Dienstag, dem 19. Juli 2022, mit den Arbeiten.

Details

Die Kleine Sperlgasse führt als Einbahn für den motorisierten Verkehr von Taborstraße bis Hollandstraße. Einen baulich getrennten Radweg gab es bisher nur im Abschnitt von Großer Sperlgasse bis Hollandstraße. Durch die Umbauarbeiten wird der Straßenquerschnitt neu aufgeteilt. Der baulich getrennte Einrichtungs-Radweg gegen die Einbahn wird in einer Breite von 2,50 Meter über die gesamte Länge der Kleinen Sperlgasse ausgeführt. Insgesamt werden in der Straße und am angrenzenden Karmeliterplatz zehn neue Bäume und 13 Hochstammsträucher gepflanzt. Zusätzlich werden am Karmeliterplatz bestehende Baumscheiben erweitert, um bessere Wachstumsbedingungen für die Bäume zu schaffen und ein Wasserspiel errichtet. Die Vielseitige Nutzung des Platzes für Schanigärten, Märkte oder Veranstaltungen bleibt erhalten.

Die Gehsteige auf beiden Seiten der Fahrbahn werden in heller Betonsteinpflasterung ausgeführt. Das reduziert einerseits die Hitzeentwicklung bei intensiver Sonneneinstrahlung und ermöglicht andererseits das Versickern von Niederschlagswasser und einen Kühlungseffekt durch anschließende Verdunstung. Die starre Trennung von Fahrbahn und Gehbereichen wird durch eine Niveauannäherung aufgebrochen. Zukünftig trennt ein nur drei Zentimeter hoher Randstein die Fahrbahn von den Gehwegen. Fünf neue Sitzmöbel werten die Straße als Aufenthaltsraum zusätzlich auf. Auch das Angebot an Fahrradabstellplätzen wird erweitert, zu den bestehenden 50 Radbügeln in der Kleinen Sperlgasse kommen zwölf weitere dazu. Am Vorplatz der Volksschule werden 18 Scooterabstellplätze errichtet.

Verkehrsmaßnahmen

Von Baubeginn bis Anfang September ist die Kleine Sperlgasse im Abschnitt von Lilienbrunngasse bis Hollandstraße für den motorisierten Individualverkehr gesperrt. Halten und Parken ist während der gesamten Baudauer in der ganzen Straße verboten. Die Zufahrt für Anrainer*innen und Lieferverkehr bleibt aufrecht. Die Buslinie 5A wird über Taborstraße und Tandlermarktgasse umgeleitet, die Haltestelle Karmeliterplatz wird auf Baudauer aufgelassen. Fuß- und Radverkehr bleiben aufrecht.

Örtlichkeit der Baustelle: 2., Kleine Sperlgasse

Baubeginn: 19. Juli 2022

Geplantes Bauende: 31. Oktober 2022

Weitere Informationen erhalten Sie auf wien.gv.at/verkehr/strassen und wien.gv.at/verkehr/baustellen oder auch unter +43 1 955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

