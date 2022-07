Kinderschutz braucht Ressourcen

Kinderschutzkonzept bereits seit 2020 in allen Kinderfreunde-Einrichtungen etabliert

Wien (OTS) - Die Wiener Kinderfreunde begrüßen die Initiative der Stadt Wien, Kinderschutzkonzepte in allen elementaren Bildungseinrichtungen verpflichtend zu verankern. „Unabhängig von konkreten Anlassfällen ist es ein notwendiger Prozess für alle pädagogisch Tätigen, ihre Abläufe und Grundhaltungen in Kinderschutzfragen regelmäßig zu überarbeiten und immer wieder Schulungsangebote zum Thema durchzuführen“, so Alexandra Fischer, Geschäftsführerin der Wiener Kinderfreunde. In den 160 Einrichtungen der Kinderfreunde sei bereits 2020 ein umfassendes, partizipativ erarbeitetes Kinderschutzkonzept ausgerollt worden. „Hinter einem solchen Konzept steckt enorm viel Arbeit, doch zeigt sich bereits jetzt, dass ein gutes Konzept und die Schaffung von Strukturen wie die Stelle einer Kinderschutzbeauftragten den Mitarbeitenden vor Ort viel Sicherheit gibt und so die pädagogische Qualität steigert“, so Fischer weiter.

Der große Arbeitsaufwand im Hintergrund ist für Daniel Bohmann, Geschäftsführer der Wiener Kinderfreunde ein wichtiges Stichwort: „Kinderschutz ist uns als Kinderfreunden ein enormes Anliegen. Klar muss jedoch auch sein, dass es für die Erarbeitung und Umsetzung eines umfassenden Konzepts auch wirklich ausreichende Ressourcen braucht“. Neben dem zusätzlichen Aufwand in der Entwicklung und Ausrollung sei vor allem die personelle Ausstattung in den Kindergärten sowie der Kinderschutzbeauftragten ein entscheidender Punkt: „Um die wohlüberlegten Konzepte auch tatsächlich umsetzen zu können, brauchen wir mehr ausgebildetes Personal – denn das beste Konzept ist wirkungslos, wenn zu wenig Menschen da sind, um es im Alltag umzusetzen“, so Bohmann weiter. Gemeinsam bekräftigen Fischer und Bohmann daher ihre Forderung nach einer echten österreichweiten Kindergartenmilliarde und einer gemeinsamen Kraftanstrengung aller Beteiligten für mehr Personal in den Kindergärten. Hier ist der Bund in seiner Zuständigkeit für Finanzierung und Ausbildung gefordert, im Sinne des Kinderschutzes zu entscheiden und zu handeln.

