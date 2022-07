Hof-Konzert mit Agnes Palmisano im Bezirksmuseum 20

Wien (OTS/RK) - Erneut ist der Hof des Bezirksmuseums Brigittenau (20., Dresdner Straße 79) der Schauplatz eines Konzertes: Die Wiener Sängerin Agnes Palmisano wird am Donnerstag, 21. Juli, mit befreundeten Instrumentalist*innen das bewegende Programm „Alte und neue Wienerlieder“ vortragen. Palmisano widmet sich seit Jahren erfolgreich der Pflege und Erneuerung des „Wiener Dudlers“, einer Melange aus Jodler und Koloraturgesang. Neben verschiedensten Auftritten im In- und Ausland, von der großen Festival-Bühne bis zum gemütlichen Heurigen-Lokal, nimmt sich die beliebte Künstlerin immer wieder Zeit für CD-Produktionen. Um 17.00 Uhr beginnt der Wienerlied-Nachmittag im Museumshof. Der ehrenamtlich tätige Museumsleiter, Richard Felsleitner, begrüßt die Zuhörer*innen. Mehr Informationen und Anmeldungen per E-Mail: bm1200@bezirksmuseum.at.

Der Eintritt zu dieser empfehlenswerten Musik-Veranstaltung ist kostenlos. Besucher*innen können Spenden für das Museum entrichten. Die freiwillig aktiven Bezirkshistoriker*innen ersuchen die Gäste um Beachtung der aktuellen Corona-Regeln. Bei Schlechtwetter steht der Saal des Museums zur Verfügung. Richard Felsleitner und sein Team organisieren das Konzert in Kooperation mit dem Verein „Kulturforum Brigittenau“.

Allgemeine Informationen:

Sängerin Agnes Palmisano: www.agnes-palmisano.at

Bezirksmuseum Brigittenau: www.bezirksmuseum.at

Kultur-Termine im 20. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/brigittenau/

