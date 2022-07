Kindertagesheimstatistik: Wien ermöglicht Vereinbarkeit von Beruf und Familie

Nur rund 12 Schließtage pro Jahr und Öffnungszeiten von mehr als 9 Stunden pro Tag

Wien (OTS) - Die von der Statistik Austria jährlich veröffentliche Kindertagesheimstatistik hat neuerlich den erfolgreichen Weg Wiens im Bereich der Elementarpädagogik aufgezeigt. Im Berichtsjahr 2021/22 wurden in den Wiener elementaren Bildungseinrichtungen Plätze für über 100.000 Kinder bereitgestellt, etwas mehr als ein Drittel davon durch städtische Kindergärten und Horte. Insgesamt besuchten rund 44 Prozent der unter Dreijährigen und über 92 Prozent der Drei- bis Fünfjährigen eine elementare Bildungseinrichtung. Bei den unter Dreijährigen ist Wien wieder Spitzenreiterin in Österreich. Auch bei den 3-5-jährigen Kindern ist Wien mit über 92 Prozent auf gleichbleibend hohem Niveau wie in den Vorjahren.

Die wichtigsten Ergebnisse zeigen erneut Spitzenwerte in Wien: Über 90 Prozent der Bildungseinrichtungen haben mehr als 9 Stunden pro Tag und mehr als 47 Wochen pro Jahr geöffnet. Darüber hinaus hat Wien mit rund 12 Tagen die mit Abstand geringste Anzahl an durchschnittlichen Schließtagen. Der österreichische Durchschnitt liegt bei über 22 Tagen.

Kindergarten ist erste Bildungseinrichtung

Als erste Bildungseinrichtung hat der Kindergarten eine wichtige Bedeutung für die Gesellschaft. Die Bildungsangebote orientieren sich an den Bedürfnissen und Interessen der Kinder. Durch das umfangreiche Angebot an elementaren Bildungseinrichtungen in Wien unterstützt die Stadt aber auch Familien bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie und ermöglicht es, nach der Karenz so bald wie gewünscht wieder in den beruflichen Alltag einzusteigen.

“Die von der Statistik Austria vorgelegten Daten zeigen deutlich, welch enorme Bedeutung die Wiener Kindergärten für die gesamte Gesellschaft haben. Sie sind nicht nur die erste und wichtigste Bildungseinrichtung der Kinder, sie sorgen auch für eine wichtige Betreuung unserer Jüngsten. Das alles wäre nicht möglich ohne den aufopfernden Einsatz allen Mitarbeiter*innen der Wiener Kindergärten. Dafür möchte ich mich sehr herzlich bedanken! “, sagte Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr.

