SPÖ-Muchitsch fordert sofortige Erhöhung und laufende Valorisierung von Arbeitslosengeld und Notstandshilfe

Bei Sozialleistungen und Schulstartpaket hat beharrlicher Druck der SPÖ gewirkt

Wien (OTS/SK) - „Es ist gut, dass die Sozialleistungen wie Reha-Geld oder Umschulungsgeld endlich angepasst werden und die Kürzung beim Schulstartpaket wieder zurückgenommen wird. Hier hat unser beharrlicher Druck gewirkt. Aber warum werden Arbeitslosengeld und Notstandshilfe nicht erhöht, ja nicht mal valorisiert?“, so SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch. Das ist ein Schlag ins Gesicht für alle Jobsuchenden. Die Betroffenen werden von Tag zu Tag ärmer, weil ihnen die Teuerung das Wenige, das sie haben auch noch wegfrisst“, übt SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch scharfe Kritik an der schwarz-grünen Regierung. ****

Seit September 2021 wird ein „Dialog“ zur Reform des Arbeitslosengeldes geführt. „Das kann man schon als Arbeitsverweigerung bezeichnen. Denn dieser Regierung ist offenbar nicht bewusst, in welcher Notlage sich Arbeitslose und Notstandshilfe-Bezieher*innen befinden. So müssen etwa langzeitarbeitslose Menschen mit weniger als 900 Euro pro Monat auskommen. Das Arbeitslosengeld ist im letzten Jahr um mehr als 10 Prozent entwertet worden. „Arbeitslosengeld und Notstandshilfe müssen sofort erhöht und danach laufend valorisiert werden. Man kann doch die Menschen in einer so schweren Krise nicht völlig im Stich lassen“, so Muchitsch. (Schluss) sl/ls

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klubpresse @ spoe.at

https://klub.spoe.at