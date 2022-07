ORF III am Wochenende: TV-Schwerpunkt zum 100. Geburtstag von Georg Kreisler

Außerdem: „Das Zillertal mit Peter Habeler“, „Erlebnis Bühne – Klassik unter Sternen“ mit Elīna Garanča

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information setzt am Samstag, dem 16. Juli 2022, einen Programmschwerpunkt anlässlich zweier Jubilare. Im Vorabend zeigt ORF III den „Land der Berge“-Film „Das Zillertal mit Peter Habeler“ anlässlich des 80. Geburtstags des österreichischen Alpinisten. Anschließend dreht sich alles um den 100. Geburtstag des Komponisten, Dichters und Sängers Georg Kreisler. Auf dem Programm stehen eine neue „zeit.geschichte“-Doku der „ORF-Legenden“-Reihe über den Publikumsliebling, sowie ein umfassendes Rahmenprogramm – von legendären heimischen Kabarettistinnen und Kabarettisten bis zum jüdischen Witz. Am Sonntag, dem 17. Juli, präsentiert ORF III die diesjährige „Erlebnis Bühne“-Produktion „Klassik unter Sternen“ mit Operndiva Elīna Garanča im Ambiente von Stift Göttweig in Niederösterreich.

Samstag, 16. Juli

Im Vorabend präsentiert ORF III zum 80er des österreichischen Alpinisten Peter Habeler die „Land der Berge“-Produktion „Das Zillertal mit Peter Habeler“ (19.25 Uhr).

Den Hauptabend widmet ORF III dem Jahrhundertkünstler Georg Kreisler mit einem umfassenden Programmtag. Den Auftakt macht die „zeit.geschichte“-Neuproduktion „ORF-Legenden – Georg Kreisler“ (20.15 Uhr). Bekannt wurde Kreisler besonders durch seinen schwarzen, zynischen Humor, den er mit Liedern wie „Tauben vergiften im Park“ zum Besten gab. Mit seinen bissigen Texten hielt er den Menschen – und auch sich selbst – immer wieder den Spiegel vor. Insgesamt umfasste das Werk des Allroundkünstlers mehrere hundert Lieder, aber auch Theaterstücke, Opern und Bücher – geprägt von scharfzüngiger Kritik an Gesellschaft und Politik.

Anschließend zeichnet Regisseur Christian Hager in einer weiteren „Legenden“-Ausgabe (21.00 Uhr) ein ausführliches Porträt des gebürtigen Wiener Kabarettisten Gerhard Bronner, dessen Karriereweg keineswegs selbstverständlich war. Denn aufgrund seiner jüdischen Wurzeln musste Bronner, dessen Geburtstag sich im Oktober zum 100. Mal jährt, schon in jungen Jahren schwere Schicksalsschläge hinnehmen. Einige seiner Hits wie etwa „Der g’schupfte Ferdl“ oder „Der Papa wird’s schon richten“ haben bis heute Kultstatus.

Als dritte „Legenden“-Dokumentation des Abends folgt ein Film über das österreichische Kabarettistenpaar Hugo Wiener und Cissy Kraner (21.55 Uhr) sowie anschließend eine ORF-III-Produktion über einen der bekanntesten Komponisten und Sänger des Wienerliedes und des deutschen Schlagers: „Hermann Leopoldi – Kein Durchschnittswiener“ (22.45 Uhr). Den Georg-Kreisler-Schwerpunkt beschließt die „zeit.geschichte“-Produktion „Witz als Waffe – Der Jüdische Humor“ (23.30 Uhr).

Sonntag, 17. Juli

Der Hauptabend steht ganz im Zeichen eines der Highlights des diesjährigen ORF-III-Kultursommers: „Klassik unter Sternen“ („Erlebnis Bühne“, 20.15 Uhr) mit Operndiva Elīna Garanča vor der Kulisse von Stift Göttweig. Unter der musikalischen Leitung von Karel Mark Chichon am Pult des Symphonieorchesters der Volksoper Wien interpretiert die gefeierte Mezzosopranistin mit hochkarätigen Gästen einen Mix aus klassischen Opernarien und bekannten internationalen Liedern.

